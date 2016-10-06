世界债务总额达152万亿美元 但一些国家仍需加大支出--IMF

路透华盛顿10月5日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，全球债务总规模达到创纪录的152万亿(兆)美元。不过该组织仍鼓励一些国家，在能够负担的前提下加大支出，以刺激摇摇欲坠的经济成长。

IMF在最新一期《财政监测报告》中称，去年全球公共与私人部门债务达到世界GDP的225%，高于2002年时的约200%。

IMF表示，这其中有三分之二，为私人部门负债，私人部门负债水平快速增长，经常会导致金融危机。

报告称，虽然各国之间的负债情况存在差异，但债务规模过大可能会触发前所未有的私人去杠杆化过程，阻碍脆弱的经济复苏。

“过高的私人债务是全球经济复苏的主要障碍之一，给金融稳定带来风险，”IMF财政部门负责人加斯帕(Vitor Gaspar)在记者会上说。“金融衰退(Financial recessions)的持续时间和严重程度要超过普通的经济衰退。”

美国在2008-2009年金融危机以后债务减少，但报告称中国和巴西民间债务增加是一个严重的问题，这部分归因于利率长期维持在低位。

该报告发布之际，正值IMF总裁拉加德敦促有“财政空间”的成员国政府持续增加借贷和支出，以提振一直低迷的经济增长。

IMF在呼吁对消费者需求提供有针对性的财政支持的同时，还呼吁维持宽松货币政策并加速进行结构性改革，以提高各国的经济效率。

如果要大幅减少民间债务，IMF报告建议财政政策中应当包括有针对性的干预以重组民间债务，或者修复银行资产负债表从而将对整体经济的损害降至最低。

加斯帕称，这些举措可能类似于美国在金融危机期间推出的抵押贷款重组计划，或者奥巴马政府的汽车业重组措施。

“此类政策在中国可能尤其有用，”加斯帕称。“但为了(政策)能起效，他们需要恰当地设定并秉持严格的治理原则。”(完)