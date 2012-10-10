《信报》：全球赤字预期续升 财政悬崖敲响警号

（10月10日社评）

国际货币基金组织昨天发表10月份“全球经济展望”报告,再度下调全球经济增长预测,并表示下行风险增加,且对前景展望语调也不乐观.报告更警告,美国经济复苏缓慢,必须及早避免年底触发“增税削支”的“财政悬崖”,否则将重新陷入衰退,殃及全球经济复苏.

很明显,全球公共债务的可持续性已不断受到怀疑.报告估计,今年全球预算赤字将占全球生产总值(GDP)的4.2%,较4月报告的预期再增0.1%.明年比率预料仍然超过3.5%,反映控制债务存量短期难以收效,解决需要一个漫长过程.

在目前全球经济下行风险加大下,政府如何整治公共财政,同时避免取消相关的财政支持,已然成为全球经济稳定增长的关键,其中尤以美国“财政悬崖”的风险为甚.

美国国会预算办公室日前公布的月度报告显示,於2012年财政年度,财赤达到1.1万亿美元,虽然较去年1.3万亿有所下降,但已是美国连续四个财政年度赤字处於1万亿以上水平.换言之,在奥巴马4年任内,缔造了连续4年积累了逾4万亿美元赤字的纪录,此举无疑也推高了“财政悬崖”的风险.

照目前情况看,在下月6日总统大选前,民主与共和两党相信都无法就削赤问题达致共识.若然下月底也不能达成联邦债务占GDP比率的中期政策,到明年初便会触动自动削赤机制.按照IMF的报告,美国必须在2013年避免发生“财政悬崖”,并需要迅速提高债务上限,否则,一旦出现增税和削减支出,估计明年美国的国内生产总值会减少至少4%,拖累全球经济.美国的“财政悬崖”风险显然已愈来愈受到各方关注.很清楚,美国主权评级下调的风险与惊吓激化,势必孳生显着的不确定性,引发市场大幅波动.

如今IMF对美国的“财政悬崖”一再发出警示,反映奥巴马政府4年来实施财政支持性政策,导致公共债务急速膨胀,债务占GDP比率超过80%,在当前增长疲弱、就业率低企的情况下,不断推高“财政悬崖”风险,包括此举可触发美国经济再陷衰退,并冲击全球经济稳步复苏,其危险性实不宜轻视.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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