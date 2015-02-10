全球石油需求明年将加速增长--IEA

路透伦敦2月10日 - 国际能源署(IEA)称，一直到2020年，美国都将是石油供应增长的主要来源，即便最近油价崩跌。国际能源署并不认同有关页岩油增长将加剧放缓的预期。

IEA在中期油市报告中称，油价可能在远低于过去三年高位的水准企稳。油价自6月高点115美元已大幅下跌，1月一度逼近45美元。

石油输出国组织(OPEC)在11月调整策略，并拒绝减产，以防美国页岩油等其他供应来源抢夺其市场份额。此后油价跌势加剧。

“市场可能会相对迅速地出现再平衡，但范围比较有限，”IEA称。

“价格修正将造成北美供应“盛宴”暂停；但不会划下句点。”

IEA表示，美国轻质致密原油的供应成长将先是放缓，但之后将重拾动能，2020年前达到每日520万桶。俄罗斯产量的前景则较不乐观。

“俄罗斯正面临一场完美风暴，即油价崩跌、国际制裁及汇率贬值，这使得该国可能成为产业最大输家，”IEA表示。其预测，从2014年至2020年，产量每日料将减少56万桶。

部分系因非OPEC产量减少之故，IEA预测全球OPEC原油需求在2016年将升至每日2,990万桶，今年则料将持稳在2,940万桶。

其他机构预测油价下跌及减少投资对OPEC以外供给的冲击较大。OPEC周一在月报中预测，今年OPEC石油需求将高于预估，因其不支撑油价的策略打击了其他生产者。

IEA最新报告迥异于前次于6月所发布的中期展望报告，当时对石油需求预估较高，且强调伊拉克冲突等对供给带来的风险。

IEA如今预估2016年全球石油日需求增幅将上升至113万桶，2015年为91万桶。

报告指出，“尽管油价大跌，但过去六个月来对全球经济成长的预期不断下修，对本10年剩余时间内石油需求增长的先前预估因此大砍约110万桶/日。”(完)

(编译 李爽/戴素萍/龚芳; 审校 张涛/张荻)

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