美国能源：炼油商柴油利润为数月来最高，因海外需求强劲

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
熟悉东海岸最大炼油商Philadelphia Energy Solutions业务的消息人士称，该公司最近订出了至少六笔总计180万桶柴油船货，出口日期为6月，将运往欧洲和南美。
该炼油商还订出5月和4月出口的九笔柴油船货，总计270万桶。
“来自印度的需求非常强劲，”消息人士称，并指出印度还从拉美和欧洲进口柴油，“我不确定这家炼油商此前是否见过这样的柴油出口。”
周一公布的路透对六名分析师的访查，预计美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据将显示，包括取暖油和柴油在内的库存 再次下降100万桶。
当一个地区出现供应中断时，比如印度或欧洲炼油厂罢工导致当地产量减少、需求升高，柴油价格的反应会更具全球性。
Wood Mackenzie分析师Mark Broadbent表示，炼油商今年稍早转为生产汽油，因汽油利润率远超柴油，所以4月柴油日产量比上年同期减少约30万桶。
他指出，供应减少与需求增加，促使市场使用库存来弥补缺口，这支撑裂解价差。
“需要关注的最重要的因素是原油加工量，”Broadbent说，“炼油商在夏季可能提高加工量，将产量再次推高至纪录水准，这应会缩小供需缺口，并使库存停止减少。”(完)
(编译 戴素萍/杜明霞；审校 孙茉莉/艾茂林)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。