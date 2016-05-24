美国能源：炼油商柴油利润为数月来最高，因海外需求强劲

熟悉东海岸最大炼油商Philadelphia Energy Solutions业务的消息人士称，该公司最近订出了至少六笔总计180万桶柴油船货，出口日期为6月，将运往欧洲和南美。

该炼油商还订出5月和4月出口的九笔柴油船货，总计270万桶。

“来自印度的需求非常强劲，”消息人士称，并指出印度还从拉美和欧洲进口柴油，“我不确定这家炼油商此前是否见过这样的柴油出口。”

周一公布的路透对六名分析师的访查，预计美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据将显示，包括取暖油和柴油在内的库存 再次下降100万桶。

当一个地区出现供应中断时，比如印度或欧洲炼油厂罢工导致当地产量减少、需求升高，柴油价格的反应会更具全球性。

Wood Mackenzie分析师Mark Broadbent表示，炼油商今年稍早转为生产汽油，因汽油利润率远超柴油，所以4月柴油日产量比上年同期减少约30万桶。

他指出，供应减少与需求增加，促使市场使用库存来弥补缺口，这支撑裂解价差。

“需要关注的最重要的因素是原油加工量，”Broadbent说，“炼油商在夏季可能提高加工量，将产量再次推高至纪录水准，这应会缩小供需缺口，并使库存停止减少。”(完)