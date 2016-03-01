美国财长称竞争性货币贬值的机率大幅下降

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透香港3月1日 - 美国财政部长雅各布·卢表示，20国集团(G20)上海会议的重要成果，是各国都不会竞贬本币。竞争性贬值可能导致新一轮货币战爆发。
“G20上海会议结束后，竞争性贬值的风险大幅度下降，因为做出了重大承诺，”他在香港对记者称。
雅各布·卢表示，他从中国官员的谈话感觉到，对于以结构、货币及财政工具管理经济转型，中国官员很有信心。(完)
(编译 王丽鑫/蔡美珍；审校 张荻/白云)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。