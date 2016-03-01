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国际财经 | 2016年 3月 1日 星期二 15:15 BJT

美国财长称竞争性货币贬值的机率大幅下降

路透香港3月1日 - 美国财政部长雅各布·卢表示，20国集团(G20)上海会议的重要成果，是各国都不会竞贬本币。竞争性贬值可能导致新一轮货币战爆发。

“G20上海会议结束后，竞争性贬值的风险大幅度下降，因为做出了重大承诺，”他在香港对记者称。

雅各布·卢表示，他从中国官员的谈话感觉到，对于以结构、货币及财政工具管理经济转型，中国官员很有信心。(完)

(编译 王丽鑫/蔡美珍；审校 张荻/白云)

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