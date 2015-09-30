WTO调降今明两年全球贸易增长预估 因上半年贸易萎缩

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透日内瓦9月30日 - 世界贸易组织(WTO)周三调降了全球贸易预估，因季度贸易增长转为负值，今年前两个季度为平均萎缩0.7%。
WTO预计今年全球贸易增长2.8%，2016年预计增长3.9%，低于之前预估的增长3.3%和4.0%。
WTO在声明中指出，美国降息前景和发展中经济体增长进一步放缓等风险，都明显偏于下档。（完）
(编译 高琦 审校 张荻)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。