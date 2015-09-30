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国际财经 | 2015年 9月 30日 星期三 17:46 BJT

WTO调降今明两年全球贸易增长预估 因上半年贸易萎缩

路透日内瓦9月30日 - 世界贸易组织(WTO)周三调降了全球贸易预估，因季度贸易增长转为负值，今年前两个季度为平均萎缩0.7%。

WTO预计今年全球贸易增长2.8%，2016年预计增长3.9%，低于之前预估的增长3.3%和4.0%。

WTO在声明中指出，美国降息前景和发展中经济体增长进一步放缓等风险，都明显偏于下档。（完）

(编译 高琦 审校 张荻)

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