中国经济放缓对欧元区的间接影响更大--欧洲央行报告

路透法兰克福11月4日 - 欧洲央行周三表示，中国经济放缓通过贸易对欧元区增长的直接影响将会温和，但间接影响将较大。

欧洲央行在一份经济报告中称，“估测显示，中国实质GDP增长放缓1个百分点，直接和间接的贸易影响相对较小，相当于两到三年后欧元区经济活动下降约0.1-0.15个百分点。”

但欧洲央行亦警告，中国经济放缓将降低新兴市场经济增长，加剧全球不确定性，进而间接影响到欧元区家庭的信心，抑制消费和投资决定。

欧洲央行称，“另一个向欧元区传导负面冲击的可能渠道是信心效应，例如，信心受到冲击可能引发资本外流，导致新兴市场金融条件趋紧，以及欧元区的外部需求进一步放缓。”

其还称，资本外流还将导致中国人民币贬值，从而拖累其它新兴货币一道贬值。(完)