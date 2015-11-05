中国经济放缓对欧元区的间接影响更大--欧洲央行报告

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透法兰克福11月4日 - 欧洲央行周三表示，中国经济放缓通过贸易对欧元区增长的直接影响将会温和，但间接影响将较大。
欧洲央行在一份经济报告中称，“估测显示，中国实质GDP增长放缓1个百分点，直接和间接的贸易影响相对较小，相当于两到三年后欧元区经济活动下降约0.1-0.15个百分点。”
但欧洲央行亦警告，中国经济放缓将降低新兴市场经济增长，加剧全球不确定性，进而间接影响到欧元区家庭的信心，抑制消费和投资决定。
欧洲央行称，“另一个向欧元区传导负面冲击的可能渠道是信心效应，例如，信心受到冲击可能引发资本外流，导致新兴市场金融条件趋紧，以及欧元区的外部需求进一步放缓。”
其还称，资本外流还将导致中国人民币贬值，从而拖累其它新兴货币一道贬值。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。