低油价或许折射出经济状况的疲弱--ECB首席经济学家普雷特

路透法兰克福11月6日 - 欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特周五表示，低油价可能折射出疲弱的经济状况，并不仅仅是一次单纯的供应面冲击，而且或许可能影响到能源以外的其它领域。

“供应过高可能是因为，五年前石油行业进行投资时，大家预期中国等国家经济将会成长并消费石油，而后来的供应过剩可能只是由于我们对于未来的预期过分乐观，”普雷特表示。

“如果你五年前预期的增幅高于现在实际水准，那么过度投资的就不仅仅是石油行业...还有其它产业，因为对其它产业未来需求的预期没有道理与石油产业不同。”(完)