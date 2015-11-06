低油价或许折射出经济状况的疲弱--ECB首席经济学家普雷特

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福11月6日 - 欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特周五表示，低油价可能折射出疲弱的经济状况，并不仅仅是一次单纯的供应面冲击，而且或许可能影响到能源以外的其它领域。
“供应过高可能是因为，五年前石油行业进行投资时，大家预期中国等国家经济将会成长并消费石油，而后来的供应过剩可能只是由于我们对于未来的预期过分乐观，”普雷特表示。
“如果你五年前预期的增幅高于现在实际水准，那么过度投资的就不仅仅是石油行业...还有其它产业，因为对其它产业未来需求的预期没有道理与石油产业不同。”(完)
(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。