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国际财经 | 2016年 2月 19日 星期五 09:29 BJT

日本财相称G20将讨论中国过剩产能、油价和美国货币政策

路透东京2月19日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，20国集团(G20)财长下周在上海开会时，将讨论中国过剩产能、油价挫跌及美国货币政策。

“中国产能过剩及过度的金融信贷、油价下跌，以及关于美国利率政策与市场的沟通，将是主要议题，”麻生在内阁会议后对记者表示。(完)

(编译 戴素萍 审校 李爽)

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