日本财相称G20将讨论中国过剩产能、油价和美国货币政策

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京2月19日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，20国集团(G20)财长下周在上海开会时，将讨论中国过剩产能、油价挫跌及美国货币政策。
“中国产能过剩及过度的金融信贷、油价下跌，以及关于美国利率政策与市场的沟通，将是主要议题，”麻生在内阁会议后对记者表示。(完)
(编译 戴素萍 审校 李爽)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。