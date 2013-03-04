一周经济焦点：欧洲疲弱经济或需进一步政策刺激 中国状况相对良好

* 中国总理即将卸任，料将对经济增长作出乐观预估

* 经济增长迟缓和选民不满令欧洲央行与英国央行承压

* 由于消费支出下降的影响，美国失业率料仍维持在高位

撰稿 全球经济主编魏伦(Alan Wheatley)

路透伦敦3月3日 - 欧洲央行与英国央行本周将会更接近于确定，其疲弱的经济仍需要进一步的货币刺激政策，因此他们向中国投去羡慕的目光就是很自然的事了。

美国也是这样。由于预算谈判僵局难以打破，美国联邦政府的强制性减支举措目前已经开始实施。周五将出炉的非农就业报告料会显示，减支举措将打断本已十分疲弱的经济复苏。

当然，即便是在近几年中一直充当全球增长最大动力来源的中国，也有不少烦恼。

在中国经济结构性问题中，最严重的当属对重工业投资的过度依赖、受到操控而向国家倾斜的金融系统、以及未能让大约1.4亿农村打工者融入城市生活。

苏格兰皇家银行驻香港的分析师Louis Kuijs并称，通胀率上升、房价涨势重燃以及“影子银行”规模迅速扩大，都是政府要在2013年解决的问题。

但Kuijs和其它分析师预计,即将卸任的国务院总理温家宝将在周二召开的全国人大会议上所作的最后一次政府工作报告中，再次确认今年7.5%的增长目标。

2013年中国经济开局强劲，得益于去年下半年推出的谨慎刺激政策。但1月和2月的经济数据可能会暗示，在经历了一个强劲的第四季之后，这股动能现在多少有些消褪。

Kuijs说，就在西方国家期望中国能够提振全球需求之时，中国也寄望西方在2013年伊始经济成长加快来扶助中国的出口和振兴企业投资。

“看贸易和工业生产指标，我们所有人都预期全球经济环境会增强，尤其是欧美地区，但这仍然只是一个预期：还没显现在硬数据上，”他说。

**欧元区令人失望**

事实上，欧盟执委会预期2013年欧元区经济将连续第二年萎缩，2月的采购经理人调查也相当疲弱。

“这增加了降息几率，不过这还不是我们的基本预期。”Moody’s Analytics欧洲经济部门主管Petr Zemcik表示，“欧洲央行在现阶段已经竭尽全力。”

他的言论与路透访问的分析师不谋而合。这些分析师认为欧洲央行在周四会议上维持利率不变的可能性有90%。

然而，预期该央行将在某个时候降息的人越来越多。意大利刚刚结束的大选表明，选民不支持撙节举措；如果现在就降息，会令外界怀疑央行此举是出于政治恐慌。

但央行总裁德拉吉肯定会被问及进一步放宽政策，以及欧洲央行可能激活针对陷入困境欧元区成员国的债券购买计划；若该央行再次降低2013增长和通胀预估，就更是如此。

金融业游说组织－国际经济研究院的Jeffrey Anderson表示，降息将向不满撙节的选民传达出一个有用讯号，即经济增长十分重要。

意大利经济已经连续六个季度萎缩。欧元区失业率1月也触及11.9%的纪录高位。

同时，周一进行会晤的欧元区财长应同意意大利不进一步实施财政紧缩举措，因其预算已接近结构性平衡，Anderson指出。

他在一份报告中指出，“必须找到刺激意大利推进期待已久的就业市场自由化。但激励短期成长的行动会有助于欧洲维持必要的民众支持，来促进长期内所需的改革。”

**英国央行释出宽松政策的可能性增加**

在英国，政府看来决意坚持预算撙节举措，尽管2月制造业数据急剧下滑且英国首相卡梅伦所在的保守党在议会补选中遭遇惨败。

这让英国央行面临压力，该央行目前的债券购买规模为3,750亿英镑，央行九位委员中已有三位投票赞成扩大央行的资产购买规模。

巴克莱资本分析师Simon Hayes认为，如果周四英国央行召开政策会议前两天的调查显示非常重要的服务业数据疲软的话，这个比例就可能转为多数。

美联储可能不会进一步实施宽松举措。但周五的就业数据或凸显出美联储并不急于撤回刺激政策--这一讯息贝南克上周已在国会传达过。

路透调查显示，上个月非农就业岗位数量料将新增16万个，与1月增加15.7万个基本持平。但失业率仍持稳于7.9%。

这远高于美联储6.5%的目标水平。此外许多分析师预期，如果不停止削减联邦支出就会增加财政压力，给今年余下时间经济成长带来0.5%的拖累。

但尽管如此，High Frequency Economics首席美国经济分析师Jim O’Sullivan相信，美联储超宽松政策开始愈发奏效只是时间早晚的问题。

他表示，鉴于人口老龄化令就业参与率长期下降，就业增长的强劲势头已足以降低失业率。

“就我们对就业市场的观察来看，在货币刺激政策和财政政策的拖累这二者之间的较量中，美联储会胜出，”O’Sullivan说。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。