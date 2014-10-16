焦点：面对市场振荡和经济萎靡 央行或许没有特效药

路透华盛顿10月15日 - 全球央行官员渴望看到经济站稳脚跟，但他们本周不得不面对市场振荡的残酷现实。市场动荡可能威胁本已萎靡不振的经济成长，并让全球在更长时间里依赖宽松的货币政策。

股市周三再度大跌，推动标普500指数自9月中以来的跌幅接近8%。美元下跌，美国公债价格上涨，因之前中国通胀数据、美国零售销售和生产者物价指数(PPI)疲弱，令人担心全球经济可能比原本认为的更加疲弱。

上周股市转而下跌，结束今年多数时间的上涨势头，许多决策者最初对此并未予以重视。实际上，这波跌势可能被看作令市场再度出现一些良性波动；之前有官员担心市场可能过于自满，忽视了从乌克兰紧张情势到埃博拉疫情爆发的各种风险。

但这波跌势加剧可能令人担心市场下挫过多过快，并有可能打击信心，导致支出收紧，因此或许已引起主要央行的注意。

“这让我回想起(2008年)银行业危机期间的大规模资金避险流动，当时市场担心全球经济将陷入萧条，”位于爱丁堡的RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示。

了解央行决策情况的经济学家称，市况急转直下无疑让央行官员感到担忧；但还不清楚他们会在何时以及如何做出回应。

在过去一周，投资者已将美联储首次加息的时间预估由明年夏季推后至2015年底，甚至2016年。

自六年前爆发金融危机以来，央行官员在救助全球经济方面一直一马当先，他们将利率大幅降至零，并通过大规模购买公债等非常规举措向经济注入数以万亿计美元。

上周在国际货币基金组织(IMF)会议上，央行官员显现出自满情绪，认为他们的任务基本完成，并呼吁各国政府各尽其职，通过基础设施投资提振需求并促进就业。

**两难的老问题**

从美国到日本，各国央行官员面临困扰他们数年的问题：究竟近期的剧烈震荡仅仅是市场对潜在升息、中东紧张局势等诸多问题进行调整的迹象吗？还是反映出全球经济正在滑坡？

那些仍具备回旋余地的央行已经在采取行动，瑞典、波兰和韩国央行过去几天纷纷降息。中国政府也料将利用政策空间继续推出刺激措施，以避免全球第二大经济体过度降温。

美联储、英国央行、欧洲央行和日本央行所面对的挑战更为艰巨，因为他们早就用尽了常规货币政策。

美国和英国官员特别渴望开始升息，部分是因为在利率接近零水准的情况下，一旦出现经济出现下滑，他们不得不再度诉诸非常规政策。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二对路透表示，如果经济前景明显恶化，他对于启动新一轮资产购买持开放态度。但他强调这种可能性不大，他的基本看法是美国经济能够经受住全球不利因素的冲击，美联储可能在2015年中期开始升息。

欧洲央行和日本央行的非常规政策仍在大举推进，而这些政策的效果好坏参半。他们可能被迫采取更多行动，尽管欧央行总裁德拉吉最近表示现在轮到欧洲各国出力了，他称，像德国等等有借贷能力的政府，应该增加支出。

美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将于10月28-29日开会，计划届时结束购债操作。会议声明的措词将格外受到关注，投资者欲从中判断近期全球事件对联储的想法造成了多大程度的影响。

“最近几天，我们已经看到许多大起大落，我们不知道这会造成什么影响，”前美联储经济学家、咨询公司Macroeconomic Advisers高级经理Antulio Bomfim说，“我认为这不会让(FOMC)发生根本性地转向，(但)这确实让一个已经非常谨慎的委员会更加谨慎。” (完)

(编译 李爽/王兴亚；审校 徐文焰/蔡美珍)

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