分析：充裕现金难带动全球经济 各国央行货币政策正常化可能推后

图为美元、瑞郎、英镑和欧元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

撰稿 Jeremy Gaunt

路透伦敦8月20日 - 中国经济正在放缓；欧元区经济停滞不前；日本第二季经济滑坡；英国面临薪资缩水问题；而美国经济则顶多缓慢增长。

在乌克兰、伊拉克、加沙以及西非爆发埃博拉病毒等地缘政治危机占据人们注意力之时，全球经济状况稍微受到冷落。有越来越多的迹象显示，尽管利率处于纪录低位带来充裕的现金，但经济仍面临困境。

全球很多决策者都想撤出为摆脱金融危机而出台的超宽松货币政策。但经济状况并不配合。

尤其重要的是，经济乏力使得央行可以启动货币政策正常化的时间推后。事实上，很多央行放松政策的机率要比收紧更高。

以中国为例。7月数据显示，流入经济的现金骤降至近六年低位。占经济总量约15%的房地产市场也举步蹒跚。

因此，即便今年的整体经济增长预测仍基本处于正轨，但最新数据却有可能促使中国放松货币政策。

中国国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪在接受路透专访时称，流入经济的资金减少将损害经济成长，并表示中国目前已到降息和降准的时间窗口。

同样，在经济停滞不前的欧元区，焦点也不在于控制宽松的货币政策，而在于欧洲央行是否应该在量化宽松(QE)计划中购买公债，从而提高政策宽松程度。

欧洲央行已经向经济注资逾1万亿欧元(约合1.34万亿美元)，其中大部分资金已经得到偿还。如有必要，欧洲央行已准备好再注资1万亿欧元。

但是，欧元区第二季经济并未成长，且通胀率仅为0.4%，存在通缩威胁。

“欧元区经济前景仍面临下行风险，”欧洲央行总裁德拉吉本月稍早称。

**经济支柱不稳**

彼得森国际经济研究所研究员Jacob Funk Kirkegaard认为，各央行面临的主要问题是，全球经济增长支柱并不平衡，而且各经济体之间没有合作。

Kirkegaard称，“(现在)没有国家能担起重担。想要美国消费者来拯救全球需求的话，还是省省吧。”

最新的美国就业数据也凸显了这点。数据显示，美国就业稳步增长，但民间部门薪资持平，长期失业率也鲜有起色。

同时，美国经济也只是温和扩张。这些都足以说服美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦压低对升息的预期，等到就业和薪资数据反映金融危机的影响“完全消除”。

英国作为今年七国集团中增长最快(尽管基数较低)的国家，也处境类似。英国央行上次会议记录显示，委员们自2011年以来首次在利率问题上出现分歧。

这说明有人希望现在开始升息。

但是央行会议之后出炉的数据又显示，英国平均薪资五年来首次下降，通胀下滑，而就业增速也进一步放缓。

英国央行总裁卡尼回应薪资数据时称，央行需确信在利率上调前薪资将会持续增长，尽管薪资增速不必快于通胀。

此后，对英国央行自金融危机以来首次升息的预期就一直摇摆不定，不过总体上要比此前更加推后。

**夏季低潮？**

德拉吉、叶伦都在本周出席怀俄明州杰克森霍尔会议的央行官员名单上。他们可能要大费周章说明，全球经济现况究竟是许多国家共有的持续问题，或者只是特定的小问题。

例如，日本第二季经济环比年率为下滑6.8%，创2011年3月以来最严重的萎缩。但日本希望这主要是由于4月1日调升消费税影响家户支出所致。

同样的，英国薪资下滑，一部份可以归因于一年前所得税最高税率下调后，推高了薪资。但这项因素的影响终将消失。

不过以整个G7来看，经济成长速度远低于趋势水准。美国、德国、日本、法国、英国、意大利以及加拿大，1981-2013年的平均年成长率只略高于2%。今年的预估为低于1.5%。

而这还没把俄罗斯制裁、中东石油供应受干扰，或其他地缘政治压力等可能的长期影响算在内。

包括卡尼与德拉吉在内的许多决策官员，已承认目前发生的许多事件，超出央行的控制能力。

“地缘政治风险升高，新兴市场经济体与全球金融市场的情势发展，都可能对经济情况带来负面影响，包括透过影响能源价格与全球对欧元区产品需求等方式，”德拉吉本月稍早表示。

短期内没有什么能够改变这点。(完)

(编译 王丽鑫/杜明霞/朱晓军/陈宗琦；审校 龚芳/徐文焰/张荻/蔡美珍)

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