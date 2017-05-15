全球经济仍然面临挑战 将努力建设开放型多边贸易体系--一带一路公报

路透北京5月15日 - 周一发布的中国“一带一路”高峰论坛公报称，全球经济依然面临挑战，将努力促进在WTO框架范围内的开放型多边贸易体系；公报并重申在公平竞争基础上扩大贸易和投资的重要性。

公报并表示，欢迎和支持一带一路加强亚欧互联互通的倡议。

中国国家主席习近平稍早在记者会称，“一带一路”建设已经进入全面展开的新阶段，有理由对一带一路建设前景充满信心；他并透露，中方将在2019年举办第二届“一带一路”高峰论坛。

习近平四年前提出“一带一路”倡议，此次中国专门召开“一带一路”高峰论坛并在会前频频召开吹风会，周日习近平在论坛开幕式上又释出包括资金、政策等全方位的大礼包，均展现出中国力促“一带一路”的诚意和所作的努力。（完）