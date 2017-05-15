全球经济仍然面临挑战 将努力建设开放型多边贸易体系--一带一路公报

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透北京5月15日 - 周一发布的中国“一带一路”高峰论坛公报称，全球经济依然面临挑战，将努力促进在WTO框架范围内的开放型多边贸易体系；公报并重申在公平竞争基础上扩大贸易和投资的重要性。
公报并表示，欢迎和支持一带一路加强亚欧互联互通的倡议。
中国国家主席习近平稍早在记者会称，“一带一路”建设已经进入全面展开的新阶段，有理由对一带一路建设前景充满信心；他并透露，中方将在2019年举办第二届“一带一路”高峰论坛。
习近平四年前提出“一带一路”倡议，此次中国专门召开“一带一路”高峰论坛并在会前频频召开吹风会，周日习近平在论坛开幕式上又释出包括资金、政策等全方位的大礼包，均展现出中国力促“一带一路”的诚意和所作的努力。（完）
(编译 张晓翀；审校 乔艳红)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。