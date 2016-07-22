全球经济短期总需求将继续疲弱 敦促进一步警惕保护主义--“1+6”声明

路透北京7月22日 - 中国总理李克强周五在北京同主要国际经济金融机构负责人举行“1+6”圆桌对话会。会后发表联合新闻稿称，全球经济短期内总需求将继续疲弱，而供给侧政策需逐步产生效果，因此需平衡长短期发展目标，综合施策。

中国政府网刊登新闻稿全文并称，在全球贸易放缓背景下，对贸易限制措施不断增加表示关切，并敦促进一步警惕保护主义。

会议认为，需要采取有力的、综合的、协调的，包括货币、财政和结构性改革在内的各种政策工具，以应对全球经济面临的风险和不确定性，维护金融稳定，促进经济增长。

“货币政策应继续支持经济活动，保持价格稳定。财政政策应保持灵活性，以促进增长、创造就业和提振信心，并确保可持续性。”新闻稿称。

世界银行行长金墉、国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德、世界贸易组织（WTO）总干事阿泽维多、国际劳工组织总干事赖德、经济合作与发展组织秘书长古里亚和金融稳定理事会主席卡尼等人，共同参加“1+6”圆桌对话会。

新闻稿表示，在财政规则框架内，财政政策还应致力于支持结构性改革和防范化解财政风险。结构性改革需根据收入水平、经济所处周期和政策空间等具体国情并与其他政策协调，支持经济增长。落实金融改革对于提高金融体系的韧性非常重要。

在结构性改革领域，尽管各国国情不同，但总的改革方向是放松管制，促进竞争，支持创新，推进财政改革，促进贸易和投资，强化金融体系，推动劳动力市场改革，改善基础设施，增强环境可持续性，促进包容性增长。

贸易方面，会议呼吁，WTO成员保持区域贸易协定的透明度和包容性，并确保其向其他成员开放。区域贸易协定不仅应符合WTO规则，还应有助于加强全球贸易体系。

会议指出，尽管国际金融危机后金融改革提高了全球金融体系的抗风险能力，但仍面临较大风险，并会在全球经济增速放缓的情况下放大，呼吁各方全面、一致、及时地完成既定改革措施，为投资、贸易和经济增长提供开放稳健的金融体系。

对于IMF份额和治理结构改革，会议认为，份额调整应提高有活力的经济体的份额占比，充分反映其在世界经济中的相对地位，因此可能的结果是新兴市场和发展中国家的份额整体提高。

中国国务院总理李克强稍早在“1+6”圆桌会上称，中国经济仍面临较大下行压力，但基本面向好的局面没有改变，中国将保持稳健的货币政策，积极财政政策仍有回旋余地。（完）