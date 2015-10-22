花旗将明年全球经济增长预测调降至2.8%

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦10月21日 - 花旗银行(C.N)周三称，将其对2016年全球经济增长的预测从2.9%调降至2.8%，为连续第五个月调降。
“我们维持2015年全球经济增长2.6%的预测不变，但将2016年的（增长）预测从2.9%调降至2.8%，这是连续第五次调降，”该行对客户称。
“对中国GDP数据测算不准情况进行调整后，2015年和2016年‘真正的’全球经济增速可能低于2.5%（对比3%的长期正常增速）。（全球经济）可能仍面临下行风险。”
由首席经济学家布堤尔（Willem Buiter）带领的花旗经济团队称，预计欧洲央行、日本央行、中国人民银行及澳大利亚央行会进一步放松货币政策。
该团队还称，预计美联储和英国央行会“非常缓慢及推迟”收紧货币政策。
该报告还指出，国际货币基金组织（IMF）即将进行评估，人民币可能会于2016年末被纳入该组织的特别提款权篮子。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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