花旗将明年全球经济增长预测调降至2.8%

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月21日 - 花旗银行 周三称，将其对2016年全球经济增长的预测从2.9%调降至2.8%，为连续第五个月调降。

“我们维持2015年全球经济增长2.6%的预测不变，但将2016年的（增长）预测从2.9%调降至2.8%，这是连续第五次调降，”该行对客户称。

“对中国GDP数据测算不准情况进行调整后，2015年和2016年‘真正的’全球经济增速可能低于2.5%（对比3%的长期正常增速）。（全球经济）可能仍面临下行风险。”

由首席经济学家布堤尔（Willem Buiter）带领的花旗经济团队称，预计欧洲央行、日本央行、中国人民银行及澳大利亚央行会进一步放松货币政策。

该团队还称，预计美联储和英国央行会“非常缓慢及推迟”收紧货币政策。

该报告还指出，国际货币基金组织（IMF）即将进行评估，人民币可能会于2016年末被纳入该组织的特别提款权篮子。（完）