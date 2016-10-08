全球经济不确定性和风险加大 中国政府债务风险可控--中国财长

路透北京10月8日 - 中国财政部部长楼继伟称，全球经济面临的不确定性和风险加大，20国集团（G20）将切实落实杭州峰会共识，以实现全球经济强劲、可持续、平衡和包容增长；他并强调，中国政府债务风险可控。

新华社周六援引他在华盛顿举行的G20财长和央行行长会议新闻发布会上表示，部分主要经济体进入大选周期，英国“脱欧”下一步动向不明朗，金融体系脆弱性增大，美联储加息预期上升以及地缘政治紧张和恐怖袭击频发等都可能对全球经济和国际金融市场带来重大影响。

“G20成员将继续加强宏观政策协调与合作，切实落实杭州峰会共识，包括使用所有政策工具促进增长，推进结构性改革，扩大基础设施投资，加强金融监管，完善国际金融架构，推动贸易自由化进程。”他说。

中国央行网站此前发布G20杭州峰会财经渠道系列文件。其中，《杭州计划》提出，当前全球经济环境充满挑战，下行风险犹存，通过使用货币和财政政策增强信心，强化短期经济增长和稳定；同时，进一步推进结构性改革，促进中期实际和潜在增长。

在被问及全球经济面临政治风险的问题时，楼继伟表示，金融市场通常对政治风险过度反应，政治上的不确定性有可能通过金融市场的波动而被放大。

对于中国债务扩张问题，他强调，中国中央政府债务管理非常健全，中央政府债务占国内生产总值（GDP）的比重较小。中国政府已采取措施加强地方政府债务管理，规范其发债行为，“中国政府债务风险可控。”

中国财政部此前数据显示，今年二季度末中央政府债务余额11.2万亿元人民币，较去年同期增12.9%；8月中央政府融资1,048亿元，8月中央政府收入5,155亿元，支出7,047亿元。

对于近期英镑大幅下跌以及英国准备启动“脱欧”谈判，共同参加G20新闻发布会的德国财政部长朔伊布勒表示，一旦英国政府决定启动“脱欧”进程，欧盟也准备好与之谈判；而国际金融市场平稳度过英国“脱欧”公投带来的冲击，显示全球经济韧性有所加强。（完）