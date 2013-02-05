全球经济: 全球消费者信心下滑,印度人仍最乐观--尼尔森调查

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
路透伦敦2月4日 - 尼尔森周一公布的调查显示,去年底全球消费者信心下降,逾60%的受访者称未来12个月并不是消费的好时机.
尼尔森调查发现,2012年第四季消费者信心受美国预算磋商及欧元区危机相关忧虑打压.关于美国预算磋商的担忧现已减轻.
63%的受访者表示,未来12个月不是购买可选及非可选商品的好时机.控制支出的心态在欧洲最明显.
调查显示,亚太地区消费者最乐观,但即便是在该地区,也有59%的受访者称未来12个月不是消费的好时候.
印度连续第二季成为全球最乐观的消费市场,其次是菲律宾、印尼和泰国.
第四季尼尔森全球消费者信心指数下降1点至91,较上年同期上升2点.第三季为上升1点.
该指数低于100表明消费者对前景持悲观态度.调查的58个市场中只有10个市场高于100.
债务问题缠身的欧元区国家的消费者信心最糟糕,尤其是希腊,该国第四季消费者信心较上季大跌.
中国消费者信心微升,挪威是唯一一个排在全球最乐观消费者市场前十名的发达市场.
美国消费者信心在第三季与第四季期间微跌,但就业前景改善.(完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜
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