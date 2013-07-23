全球经济：消费者信心增强，对就业的担忧减弱--Nielsen调查

* 美国、中国和日本的消费者第二季更加乐观

* 印尼仍是消费者信心最强的国家

* 葡萄牙消费者信心最弱

路透伦敦7月23日 - 一项调查显示，全球消费者信心第二季增强，美国、中国和日本的消费者对就业、个人财务和支出意愿的看法更加乐观。

Nielsen公布的季度调查显示，印尼仍是消费者信心最强的国家，随后是菲律宾，印度排名第三。

葡萄牙的消费者仍最为悲观，匈牙利和意大利的消费者信心并列第二差。这份调查是葡萄牙政治危机深化之前进行的。

由于欧洲民众持续受到来自政府削减预算、增税以及高失业等方面的压力，29个欧洲国家中有14个国家的消费者信心下滑。

“欧洲消费者处于固化模式，事实上，我们发现层次很分明，德国消费者信心最强，其次是英国和法国，然后意大利和希腊的消费者信心均较低而且在下降，”Nielsen旗下The Cambridge Group的首席分析师Venktatesh Bala表示。

Nielsen全球消费者信心指数第二季上升1点至94，上季为上升2点。不过读值低于100意味着消费者对前景的总体看法悲观。

Bala说，全球最大经济体--美国的消费者信心提高，反映出就业机会增加、房价上涨和股市上扬。

“当消费者感觉更有钱，而且还对找到工作或保住工作觉得更安心，他们自然会更具信心...这逆转了2008-2009年的情况，当时裁员人数飙升、房价大跌而且股市触底，”Bala指出。

由于日本首相安倍晋三采取积极措施刺激经济，日本消费者信心跳升。

拉美消费者信心连续第二个季度下滑。但是该地区和亚太的消费者对未来12个月的就业和个人财务前景看法最乐观。

北美消费者对即刻支出意愿的看法最乐观。

巴基斯坦、希腊和哥伦比亚第二季消费者信心较第一季的增幅最大。但希腊仍是全球消费者信心最弱的国家之一。以色列、挪威和墨西哥的消费者信心降幅最高。

Nielsen调查是在5月13日至5月31日期间进行的，访问了58个国家的29,000多名在线消费者。(完)