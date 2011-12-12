全球经济放缓降临 信贷紧缩

* 随着信贷吃紧,全球经济放缓现象扩散

* 是否有足够结实的防火墙保护欧元区债券市场令人怀疑

* 金融危机可能扩散,经济成长面临风险

* 中国将制订2012年经济目标,预计坚持稳定增长的路线

* 美联储周二开会,未来策略令人关注

路透华盛顿12月11日电---为了拯救欧元,市场和德国要求欧洲实行财政紧缩.这种做法正在影响全球经济.放缓现象正在全球蔓延.

其严重程度,主要取决於金融市场是否仍然相信欧盟领导人已经提出挽救欧元区的计划,足以保护欧元区债券市场,并阻止主权债务危机扩散.

如果市场失去信心,金融风波将会扩展,并进一步损害脆弱的全球经济.

欧盟领导人上周就加强欧元区经济与财政整合达成协议,但对於欧洲是否已建成足够结实的防火墙来遏制公债市场跌势,外界仍然非常怀疑.欧洲央行(ECB)、欧洲救援基金或者国际货币基金组织(IMF)都没有足够的资源来支持欧元区.

分析师警告称,这导致全球经济在未来几周和数月面临进一步的金融动荡.由於欧洲银行业者出售资产并把资金汇回欧洲以增强其资产负债表,新兴市场已经开始面临信贷紧缩问题.在欧洲银行业管理局(EBA)上周表示欧洲银行业者必须补充1,150亿欧元资本之後,信贷紧缩势必进一步恶化.

国际金融协会(IIF)进行的一项银行放款调查显示,从6月到9月,新兴市场本地融资条件急剧收紧.IIF副常务董事Hung Tran表示,在那以後,信贷紧缩就一直存在,而且不断加剧.

他说,贸易融资也在紧缩.欧洲主权信用评级被调降,推动政府支持的贸易保险成本高於新兴国家.

Tran表示,"如果(贸易融资)干涸,全球商务可能很快地减速."

太平洋地区的船运经纪人报告称业务活动减少,这是全球贸易正在下降的早期迹象,尽管波罗的海乾散货运价指数持稳.在欧元区,10月份货币供应开始收缩,其中五个处於困境中的外围国家的收缩最为剧烈.

**经济动荡中难有独善其身者**

在主要发达经济体中,美国是唯一经济在逐渐好转的国家.12月初的消费者信心数据亮丽,汽车销售攀升,订单增加,失业率回落.这将增强其应对全球经济下滑和欧债危机的韧性.

如果欧债危机得到遏制,分析师称对美国GDP增长的拖累将非常小,目前预期其GDP环比年率为成长2.5-3%左右.但金融困境蔓延趋势则可能恶化,并拖累经济成长.

"没有一个国家可以在这场金融动荡中独善其身.明年第一季我们将感受到经济下滑趋势蔓延带来的影响,"Charles Schwab债券策略师Kathy Jones表示.

美联储周二的会议料不会出台支持经济成长的新举措,但其可能会讨论未来货币政策的沟通方式,以为明年进一步放宽政策做准备.

外界广泛预计欧洲多数国家已经陷入衰退.即便在德国,其央行上周也将2012年经济成长预估由1.8%调降至0.6%.将於周四公布的制造业采购经理人(PMI)初值数据将反映出经济下滑的速度.

中国的制造业也随欧洲经济的滑落态势萎缩.欧洲是中国最大贸易夥伴.中国11月工业生产降至两年最低水准,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比增速亦大幅放缓.政府在本周为期三天的会议上将制定经济政策目标,料有可能提及促进经济增长的政策,比如提高放贷目标以及放宽货币政策.

日本第三季资本支出意外萎缩,对未来经济增长不是个好兆头.预计周四公布的季度短观报告数据不会太好.

美国德州仪器TXN.N和AlteraALTR.O等几家芯片厂商都调降了营收预估,指个人电脑需求减弱.

上周最令人意外的是巴西,其飞速发展的经济第三季却出现停滞,尽管过去三个月已经大举放宽货币政策.本币升值导致进口物价低廉,冲击巴西生产商,他们在全球一体化的经济中已经丧失竞争力.(完)

--编译/审校 张涛/李爽/张荻

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