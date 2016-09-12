全球经济未来35年面临挑战 不能用以往经验加以判断--德意志银行

《信报》：交戏过后要交数 重燃通胀看欧日
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
路透伦敦9月9日 - 德意志银行周五称，全球经济增长未来35年将十分缓慢，由此造成的经济、社会及政治等各方面挑战，都将让决策者力难从心。
报告称，通胀率和债券收益率未来30年将上升，与过去35年截然不同。该报告内容周五时被债券交易员拿来做为在固定收益市场卖出的理由，推升债券收益率至数月来首见的水平。全球股市也下跌。
这份年度报告主张，所有在过去35年推动全球增长及房地产上涨的因素正渐渐消退。
“我们即将见到的是，从1980年到当今主导经济、政治和资产价格的世界秩序将发生改变，”该报告称。
“当前的周期已持续约35年，所以下一周期有可能...也持续这么久。投资者、政界以及央行人士若是以过去35年的情况来推论未来表现，可能会犯下最危险的错误。”
德意志银行认为，未来35年的经济主题将包括：实质增长率下滑、通胀上升、国际贸易减少、对移民管控更严格、企业获利与国内生产总值(GDP)之比下滑、以及债券实质回报率为负。(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
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