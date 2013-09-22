全球经济仍将面临美联储等诸多不确定因素影响

9月18日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

* PMI调查料显示，全球制造业正在上升之中

* 美联储因前瞻性指引方面的探索而承受压力

* 美国国会即将对债务问题作出关键决策

撰稿 魏伦

路透伦敦9月22日 - 本周即将公布的一系列调查结果可能显示，尽管有诸多新旧不确定因素考验企业和消费者的乐观信心，但全球经济正处在缓慢上升过程之中。

欧元区、中国和美国的采购经理人指数(PMI)料进一步攀升，脱离50的荣枯分水岭。市场密切关注的德国IFO景气判断指数预计也将上升。

欧元区区内生产总值(GDP)仍较2008年达到的峰值低出3%，失业率也处在纪录高位，但Conference Board经济学家Bert Colijn认为，欧元区经济在萎缩18个月后，料将出现连续第二季增长。

就连金融危机来袭时轰然倒地的建筑行业，似乎也在触底反弹。

“总体上看，欧洲的前景继续改善，”Colijn说。“目前经济前行的动力发生变化，这是一个正面讯号。”

高盛资产管理公司前董事长奥尼尔(Jim O'Neill)表示，七国集团(G7)发达工业国家的PMI自2008年以来均首次大幅上升。

上周发布的费城联储9月制造业指数格外强劲，也表明全球经济正在升温。

“很容易想到，大宗商品价格下跌正在大幅提振实际收入，”奥尼尔表示。

**美国国会搅浑水**

上面是好消息。

而坏消息是美联储决定暂不开始缩减购债，降低失业率单独作为其货币政策指引的重要性，给市场带来了新的不确定性。

6月，美联储主席伯南克表示，他预计今年将开始缩减刺激措施规模，并在2014年年中结束购债--届时失业率可能在7%左右。

上周三，他采取了更有自由决定权的立场，强调尚未就缩减购债的日程表形成定论。

尽管市场最开始为暂停缩减购债而欢欣雀跃，路透调查访问的分析师却表示，美联储未能提前明确地就此进行沟通。

由于英国央行也把政策与达到某个明确的失业率目标挂钩，所以美联储的转变可能有更广泛的影响。

“美联储的举动严重打击了前瞻指引的可信度，”奥尼尔说。

关于维持政策不变这点，伯南克称，他需要看到更多显示经济稳健成长的证据，而且他对首次提出计划缩减刺激措施以来，金融环境大幅收紧的形势表示担忧。

Keybridge Research总裁Robert Wescott指出，更重要的是伯南克给出的第三个理由，华盛顿即将就2014年预算和上调联邦债务上限展开争论。

“我想，那才真正是促使联储按兵不动的因素，”Wescott在咨询机构Oxford Analytica组织的会议上表示。

若美国国会无法通过拨款议案，政府部门将在10月1日停摆。

虽然大多数国会观察人士认为最终不会出现这种情况，但9月底市场注定不会平静，民主共和两党在国会争执不下，而美国还将公布重要的第二季国内生产总值(GDP)终值、耐久财和新屋销售数据。

**德国和欧洲**

另外一个不确定性则是德国周日大选后政府的组成以及其对德国欧元区政策的影响。

默克尔料将继续担任总理，但她可能需要最长两个月的时间组成执政联盟。

牛津大学政治学者Hartmut Mayer表示，若默克尔的基督教民主联盟无法与自由民主党再度联合执政，被迫和中左翼的社会民主党结盟，可能意味着德国对建立欧元区银行业联盟的态度更为开放，无需修改原有协议。

在欧元区层面建立监督、救援和关闭银行的机制对巩固欧元的基础至关重要。

Mayer称，社会民主党对欧元区债务互担原则也更为开放，该原则是解决南欧国家旷日持久的债务问题最终方案的一部分。

他表示，“总理不变，但政府发生了变化，可能会有不同。”(完)

(翻译 郑茵/朱晓军/李爽/张荻； 审校 白云)

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