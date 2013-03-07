全球经济成长乏力且失业问题严重 凸显政策方向亟待调整

撰稿 Mike Dolan

路透伦敦3月6日 - 在金融危机之后，欧美国家的经济复苏之路走得跌跌撞撞，随着近来再度陷入低潮，要求加大经济政策干预力度，以解决严重失业问题的压力或许正逐渐升高。

全球性企业调查显示，2月民间部门增幅连续第二个月下滑，尽管去年12月曾触及九个月高位。此调查结果再度引发投资人怀疑，当前的政策面是否足够守护经济复苏走完2013年。

很难不去注意到，目前为止最佳经济成长表现的国家--美国，货币政策宽松程度也是名列前茅。而美国联邦储备委员会(美联储)也毫不掩饰它对失业问题的关注。

“就业水平与最高水准之间的巨大落差，已对太多美国民众造成巨大负担，成为重大社会成本，”FED副主席叶伦周一指出，并警告应对行动“力道不足”将有巨大风险。

全球主要国家央行都在压低利率或印钞，或双管齐下，而且央行在许多领域都被当成最后防护网，市场甚至还臆测欧洲和英国央行本周可能进一步宽松政策。日本央行甫宣布维持货币政策不变，静候新任总裁就位。

但对于央行一肩挑起所有重担的质疑，正使得焦点重新回到财政政策上。

因此，一个月来关于如何削减支出以遏制庞大的政府债务，而又不会扼杀经济成长的高度政治性讨论，再度沸沸扬扬。

意大利民众强力反对节支、英国失去AAA评等、以及美国上周五启动自动削减支出计划，均突显了当经济疲弱甚至是萎缩时，过度又过快削减预算的风险。

政府担心如果它们从节支转向支持经济成长，将会受到债权人的抨击，但政府的忧虑也可能被过度渲染了。

“如果它们(政府)稍微放松紧缩，振兴经济成长，投资者应该能暂时宽容，”德意志银行分析师Stuart Parkinson称。

Parkinson认为，全球各地的财政和货币政策都越来越往解决“失业危机”的方向发展。他表示，政府都很在意短期的选举压力，还有长期失业率和青年失业居高不下对社会稳定造成的威胁。

根据国际劳工组织(ILO)的预估，2013年15-24岁的失业人口约为7,420万人，自2007年危机爆发以来增加了逾5%。

“真正的危机是失业，尤其是年轻人的失业问题，”Parkinson表示，并称这将驱使七国集团(G7)或20国集团(G20)等全球性论坛给予决策者一些支持，稍微放松国内的严峻措施。

国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德去年为政策反思提供了一个看似合理的藉口。他表示，在衰退时期，减支对经济活动影响的“财政乘数”远大于IMF先前的预估。尽管此后他又称，随着经济的改善，这些乘数再度回落。

**节支留余地的回报**

美国先搁置减支，直至经济增长趋稳的做法似乎正得到投资者拥戴。现在这点是否也应为欧洲各国政府所重视呢？毕竟美国的10年期公债收益率仍低于2%，美国股市升至纪录高位，甚至美元都在走强。

虽然美元的全球储备货币地位是别的国家难以企及的，但有迹象显示，虽然选民抵制节支政策，投资者并没有像预算强硬派所认为的那样吓得奔走四散，这从市场对意大利大选僵局的平淡反应中也可以看出。

对于意大利已录得经周期调整的预算盈余，即将离任的高盛资产管理部门主席Jim O'Neill指出：“为紧缩而紧缩财政，没有明确的减债目标，这不是一个聪明的办法。”

O'Neill表示，意大利需要的是通过改革生产和劳动力市场，来推动经济增长，这些改革将提高全国生产力。他并称：“改革不等于节支，选民也已表达了这点。”

全球最大的资产管理公司贝莱德的固定收益暨基础投资组合的副投资长Scott Thiel表示，欧洲可能不会很快出现正式调低财政目标的情况。在他看来，由于暂时还难以形成一个统一有序的新政府，意大利仍将执行近期的财政减支和改革。

Thiel并称，欧洲内部仍有默契--当事态真正严重时，各国将得到回旋余地，投资者需要先弄清楚这种长期规则，才能对此做判断。

“没有人预期以经济增长为主的财政调整会在一年内发生，”Thiel表示，“这是一个多年的修正过程，作为一个投资者，很大程度上将取决于你的投资的长短。对我而言，现在要断言当前的增长力道将会如何影响长期财政的可持续性，还为时太早。”(完)

(编译 蔡美珍/戴素萍/丁琦; 审校 许娜/沈以文/李春喜)

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