美国财长称全球经济持续表现欠佳 尤其是欧元区和日本（更新版）

(增加德国财政部长朔伊布勒评论)

路透澳洲凯恩斯9月19日 - 由于全球经济持续低迷，美国财政部长杰克卢周五呼吁欧元区和日本采取进一步措施促进增长，表明经济增长将成为澳大利亚20国集团(G20)会议的争论焦点。

在夸耀美国经济强劲的同时，杰克卢表示，需做出更大努力实现更快更均衡的经济增长，并提升所谓“盈余”国家的内需。

杰克卢所指的似乎是经常帐盈余国家。

杰克卢在与澳洲国库部长霍基会谈时表示，“美国继续是全球经济的动力。”

“但总体而言，全球经济表现持续欠佳，尤其是欧元区和日本，同时若干新兴市场经济体的增长也在放缓，”这是杰克卢在20国(G20)财长和央行总裁会议开始时做出的表示。

他的呼吁可能会受到欧洲方面的冷遇。德国财长Wolfgang Schauble在香港停留时发表讲话称，德国经济十分稳健，欧洲要坚持走艰苦的财政改革之路，这很重要。

“全球经济是一体的，欧洲的状况似乎是流动性太多，公共债务太多，”朔伊布勒对记者表示。

**德国面临压力**

“这就意味着从需求面和货币政策面来刺激增长的空间很小，当然存在一些地区性差异，”朔伊布勒说。

德国承受巨大压力，要求其允许欧元区放宽财政节支，并通过扩大政府支出和减税刺激其自身的经济。

周一经济合作暨发展组织(OECD)下调了主要经济体的增长预期，并敦促欧洲做出更多努力避免通缩。

美国和其他G20官员此前已对欧洲经济增长低迷表示担忧，希望德国扩大支出和进口来帮助其他成员国。

除了促进增长之外，G20成员国也正在最终确定避免全球金融危机重演的措施。

杰克卢和霍基均表示对一些关键问题取得突破抱有信心，其中包括对“大而不能倒”的银行提高资本要求。(完)

(编译 王颖/李春喜; 审校 张荻/艾茂林)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。