《全球经济焦点》IMF和G20会议将重点讨论央行刺激措施

美联储已将自身资产负债表扩大逾2兆(万亿)美元，目前还在每月购债850亿美元，而在日本央行推出1.4万亿美元刺激措施之前，欧洲央行也已向银行业发放逾3万亿欧元(3.94万亿美元)的长期贷款，英国央行也购买了3,750亿英镑(5,734.3亿美元)的债券。

“利率目前处于极低水准...我们可以预见存在风险，”俄罗斯财长西卢安诺夫说。俄罗斯目前是G20轮值主席国。

“如果上调利率，那么由此导致的债务成本增加将引发又一轮债务问题，因为主权债的偿债成本将加大。”

虽然主要经济体距离撤出购债计划或加息仍很遥远，但新兴经济体尤为关注市场对撤出时机的预期，因为这会影响长期市场利率。

根据国际金融协会(IIF)的计算，过去三年有3.3万亿美元外资净流入新兴市场，这推高了新兴市场货币，并促使部分新兴国家强制采取资本管制措施。但此趋势逆转或许会带来痛苦。

IMF警告道，投资者可能会在各央行开始撤回量化宽松政策的时候抛售债券，从而导致长期利率跳升，而这会打断外资流入新兴市场的势头，引发银行业亏损并加大信用风险。