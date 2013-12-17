《焦点》全球企业扩张呈现不均衡格局，欧元区PMI年末来到高位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
Markit称，数据表明欧元区经济本季料将增长约0.2%，与上周公布的路透调查相符。
新订单连续第五个月增加，表明复苏势头应会延续至2014年。
受数据影响，德国公债周一削减稍早涨幅。
欧元区12月Markit制造业PMI初值升至52.7，上月终值为51.6。
这是31个月以来的最高水准，超过市场预期中值的51.9，并高于路透调查中所有分析师的预期。
产出分项指数自53.1升至54.8，为逾两年半以来最高。
由于制造业新订单增加，未交货订单分项指数创2011年4月以来最高。
尽管制造业增长，但服务业PMI却自51.2降至51.0。市场预期为升至51.5。(完) (编译 郑茵/于春红/杜明霞/许娜；审校 侯向明/孙茉莉)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。