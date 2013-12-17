《焦点》全球企业扩张呈现不均衡格局，欧元区PMI年末来到高位

Markit称，数据表明欧元区经济本季料将增长约0.2%，与上周公布的路透调查相符。

欧元区12月Markit制造业PMI初值升至52.7，上月终值为51.6。

这是31个月以来的最高水准，超过市场预期中值的51.9，并高于路透调查中所有分析师的预期。