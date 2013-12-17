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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 08:29 BJT

《焦点》全球企业扩张呈现不均衡格局，欧元区PMI年末来到高位

Markit称，数据表明欧元区经济本季料将增长约0.2%，与上周公布的路透调查相符。

新订单连续第五个月增加，表明复苏势头应会延续至2014年。

受数据影响，德国公债周一削减稍早涨幅。

欧元区12月Markit制造业PMI初值升至52.7，上月终值为51.6。

这是31个月以来的最高水准，超过市场预期中值的51.9，并高于路透调查中所有分析师的预期。

产出分项指数自53.1升至54.8，为逾两年半以来最高。

由于制造业新订单增加，未交货订单分项指数创2011年4月以来最高。

尽管制造业增长，但服务业PMI却自51.2降至51.0。市场预期为升至51.5。(完) (编译 郑茵/于春红/杜明霞/许娜；审校 侯向明/孙茉莉)
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