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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 14:16 BJT

《焦点》油价下跌之痛蔓延，俄罗斯紧急升息救卢布

“12月制造业活动继续下滑，2014年料疲弱收官。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价称。

他并表示，通胀下滑压力加剧，反映需求疲弱，未来几个月应进一步放松货币政策。

对通胀放缓，以及是否会演变成通缩的担忧已在全球蔓延，因为油价屡创新低。布兰特原油 周二仅报每桶60.81美元，自6月以来下跌了几乎一半。

这样的风险使得投资者押注，即便美国经济持续表现突出，美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年也可能会以缓慢的步伐收紧政策。

美联储将于周二稍晚召开为期两天的会议，市场强烈猜测联储是否会取消有关“在很长一段时间内”维持近零利率的表述。(完) (编译/审校 李春喜/戴素萍/许娜/艾茂林)
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