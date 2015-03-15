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货币新闻 | 2015年 3月 16日 星期一 07:02 BJT

《一周经济焦点》美联储的“耐心”是否已经耗尽？

路透调查显示，市场普遍预计瑞士央行将维持利率在零以下至少直到2016年，并可能调降今年的经济增长预期。

挪威预计将降息25个基点至1%，因该国石油行业前景不明。

然而房价迅速上升，所以进一步放松货币政策可能会有加剧资产泡沫的风险。挪威政府已要求金融监管机构出台举措限制资产价格的涨势。

英国5月大选前的最后一次年度预算将成为政治和经济焦点。

英国经济增长稳健且财政状况开始改善，财政大臣欧思邦有空间为赢得大选做出让步。但这与他的撙节承诺相悖。

欧思邦一直在谈论中性预算，这可能给他增加支出留有空间。 (完) (翻译/审校 张涛/戴素萍/郑茵/张荻/龚芳)
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