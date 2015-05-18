更正-《一周经济焦点》经济前景更加亮丽，但还不足以推动升息

(更正：因译文有误，第13段应为“油价自去年6月开始下跌逾50%，仍在压制通胀”，非“油价自从去年6月开始下跌，跌幅已逾50%，而且仍继续下行”)

路透伦敦5月17日 - 全球经济成长出现重大改变的前景要好于以往很多年，但这大部分取决于有确凿证据显示美国经济第一季的糟糕表现已经被远远抛在身后。

华尔街指标股指接近纪录高位，债券收益率在上升。未来一周全球重要数据密集出炉，而且包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)在内的三家主要央行将公布政策会议记录。

本周稍晚全球几家主要央行将在葡萄牙辛特拉举行为期三天的论坛，讨论欧洲通胀和失业问题。该活动由欧洲央行主办。

5月采购经理人指数(PMI)初值将于周四出炉，该数据料不会改变整体情况：即美国经济强劲反弹，欧洲经济平稳增长，但中国经济持续疲弱。

整体来看，这些数据可能不足以让很多人认为，全球经济状况适于较低利率、全球央行宽松货币政策的情况即将告一段落，即便债市大跌。

英国央行5月会议记录确实无疑将会让投资者确信，未来一年不大可能升息，而欧洲央行(ECB)总裁德拉吉也已表明，无意减弱购债操作。

经过经济几乎肯定在萎缩的一个季度，外界一直预计6月前升息的美联储现也难找到升息理由。

9月升息更有可能，很多金融市场交易商押注今年稍晚之前、或者2016年前都不会升息。

美联储4月政策会议记录披露的信息，料不大可能重新引燃有关近期降息的讨论。

近几周政府公债市场普遍存有焦躁不安的气氛。一些人表示，这只是对异常低甚至是负值的收益率进行良性的修正；其他人则担心未来通胀将走高。

有一件事是肯定的：严重的通胀压力仍不见踪影。根据路透调查，美国、欧元区和英国的主要通胀指标，全都料将显示较上年同期零增长。

理由众所周知。

油价自去年6月开始下跌逾50%，仍在压制通胀。但一些人担心，等到比较基础改变，而通胀出现不可避免的反弹时，可能疲弱的基本趋势也在同时发生转变。

尽管对消费者来说，燃料价格是大幅下滑了，但油价挫跌抑制了对高成本国内石油生产的投资，似乎已损及美国经济。美国消费者信心5月也意外下滑。

但能源成本的下降，在第一季明显起到助欧元区消费者一臂之力的作用。周五将公布的德国IFO企业景气判断指数，料将显示乐观情绪，现况指数料仍处于高位。

“在欧洲，油价带来的提振效应看来早已显现，”瑞士信贷的James Sweeney指称，欧洲央行将延展至明年9月的购债措施可望令经济扩张之势延续下去。

“因此，在未来几个月，全球经齐应会进入同步成长的非比寻常时期，”他写道。

其他则没那么确定。对于美国经济远较几年前强劲，鲜少有人会表示质疑，失业率较金融危机高峰腰斩至5.4%，或许就是最好的佐证。

但欧元区仍摆脱不了希腊可能违约的威胁，欧元区失业率达11.2%，较危机后峰值没降多少。

近日来主权债收益率大涨、欧元劲扬，令大家认为情况虽有所好转，但仍有很多事可能会出差错。

日本央行在近20年来始终力图拉高通胀，该行周五将开会决定政策，但各界预计该行还不会加大购买资产。