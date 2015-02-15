《一周经济焦点》希腊吸引世界目光，去留问题将有重大进展

英国政经：英国应寻求退欧过渡期内续留欧盟能源市场--智库
路透伦敦5月10日 - 智库查塔姆社(Chatham House)周三发布的一份报告称，英国若未能在两年内达成退欧协议，应寻求在过渡期内留在欧盟的能源市场以及碳排放交易体系中。
较低油价、及欧洲央行未来18个月将向经济注入逾1万亿(兆)欧元，已经让全球其他央行感到头晕目眩。
从澳洲到印度再到加拿大的各国央行纷纷降息。丹麦和瑞典目前采用负利率，后者更开始印钞刺激经济。
与此形成鲜明对比的是，美国联邦储备理事会(美联储/FED)预计将在今年某时升息。美联储在最近一次会议上称，仍对首次升息保持耐心，但表示，随着就业强劲增长，美国经济正“稳步”扩张。
日本央行将于周三公布最新政策决定。
2013年4月，日本央行承诺通过印钞来终结持续20年的通缩，以在“大约两年时间”内推动通胀率升至2%。
由于通胀率目前仅有0.5%，预计日本将祭出更多刺激举措，但目前还未看到。路透访问的16位分析师中，有五位预计，日本央行将在7月、亦或是10月30日会议上采取更多宽松举措。
欧元区、美国和中国2月采购经理人指数(PMI)初值数据将提供有关全球经济状况、以及较低能源价格是否开始刺激经济活动的最新线索。(完) (编译/审校 张涛/张荻/徐文焰/许娜/孙茉莉)
路透伦敦5月10日 - 智库查塔姆社(Chatham House)周三发布的一份报告称，英国若未能在两年内达成退欧协议，应寻求在过渡期内留在欧盟的能源市场以及碳排放交易体系中。
* 0130GMT将公布的中国消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)可能引发些许波动 (完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)
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