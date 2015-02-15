《一周经济焦点》希腊吸引世界目光，去留问题将有重大进展

较低油价、及欧洲央行未来18个月将向经济注入逾1万亿(兆)欧元，已经让全球其他央行感到头晕目眩。

从澳洲到印度再到加拿大的各国央行纷纷降息。丹麦和瑞典目前采用负利率，后者更开始印钞刺激经济。

与此形成鲜明对比的是，美国联邦储备理事会(美联储/FED)预计将在今年某时升息。美联储在最近一次会议上称，仍对首次升息保持耐心，但表示，随着就业强劲增长，美国经济正“稳步”扩张。

日本央行将于周三公布最新政策决定。

2013年4月，日本央行承诺通过印钞来终结持续20年的通缩，以在“大约两年时间”内推动通胀率升至2%。

由于通胀率目前仅有0.5%，预计日本将祭出更多刺激举措，但目前还未看到。路透访问的16位分析师中，有五位预计，日本央行将在7月、亦或是10月30日会议上采取更多宽松举措。