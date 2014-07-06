2015年全球经济将加速复苏 中国经济不会急剧滑坡--IMF总裁

路透法国艾克斯7月6日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周日表示，全球经济活动应会在今年下半年走强，并在2015年加速。她并补充道，该组织认为中国经济不会出现急剧滑坡。

拉加德称，主要央行宽松政策对需求可能仅会产生有限的影响，各国也应当在债务状况仍可持续的情况下，采取行动扶助经济增长，特别是在基础设施、教育和医疗的投资方面。

拉加德指出，IMF本月稍晚将出炉的全球经济展望更新报告将与4月时的预估略有差别。

“全球经济活动正在回暖，但势头可能不如我们原先预期那样强，因为增长潜力转弱而且投资...依然不振。”

拉加德估计，中国今年经济增长率可能介于7-7.5%。

“尽管对危机做出许多反应...复苏仍然幅度不大、费力而且脆弱；虽然主要央行抱有美好预期，但刺激需求的措施都具有局限性，”她在法国南部的记者会上表示。

“因此，我们必须采取措施强化经济增长，”她说。“这是一些国家再进行投资，而不必危及公共财政的机会。”

拉加德在演讲中数次提到，虽然现在对一些国家是扩大公共投资的时机，但并非所有国家都有这样做的能力。

她说第一季美国经济“较预期远远令人失望”，但现在“明显反弹”。只要美联储有序地撤出宽松货币政策，而且有一个明确的中期预算框架，美国经济增长应会提速。

拉加德说，欧元区正在缓慢走出衰退，各国继续实施改革非常关键，其中包括完成银行业联盟。

“对于新兴亚洲国家，特别是中国，我们感到放心，因为我们没有看到经济急剧放缓，而是增长小幅放缓但更可持续，我们预计今年中国经济将成长7-7.5%。”(完)

(编译/审校 徐文焰/李春喜)

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