分析：收入增长停滞点燃政治炸弹导火索

2014年1月24日，在伊斯坦布尔的一家货币兑换店里，一名工作人员在清点土耳其里拉。 REUTERS/Murad Sezer

路透伦敦7月20日 - 经济增长缓慢将使很大一部分人口的实质收入在另一个十年内无法增长，这将引发更多的怨气。在政治动荡和经济停滞情况下，不满情绪已在滋生。

这看起来是一个不可能的悲观预测和自我维持的旋涡。但它已在全球债券市场得到反映，长期债券收益率接近于零，有的债券期限长达数十年。

美银美林的调查显示，更令人费解的是，股市同时上涨到、或接近了纪录高点，特别是在7月份全球投资基金四年来首次低配股票的情况下。

但是，在替代投资品是负收益的现金和债券、不断推出的政策刺激方案刚好避免了经济衰退的情况下，股票自然会表现不错。

毫无疑问，多年来担心不平等状况的经济政策制定者，现在只能接受如此不平衡增长的结果。他们也看到了选举风险。

自八年前发生系统性金融危机以来，政策制定者未能刺激经济更快、更广泛的复苏已经滋生了不满情绪。若经济还是老样子、甚至再度下滑，则意味着要尝试动用所有的手段。

英国央行首席经济学家霍尔丹上周发表英国公投脱欧后的首次讲话时称，无论外界如何质疑祭出更多宽松资金的效果，央行都应积极宽松

“我宁愿冒险拿牛刀来杀鸡、也不愿像电影肖申克的救赎(刺激1995)里主角用小锤子凿出逃狱之路，”他说道。

霍尔丹这篇名为“谁的复苏？”的演讲，剖析了英国2009年以来的经济复苏，并显示虽然全国产出和就业创造增加，但自2005年以来--“失落的十年”，超过一半的英国家庭实质可支配收入并未见增长。

他补充道，这是至少自19世纪中叶以来实质薪资持平或下滑时间最长的一次。

经济复苏明显倾斜较有利于伦敦、资产雄厚家庭和年龄较大者。2007年以来财富增加了2.7万亿(兆)英镑，全都由45岁以上人群纳入囊中。

**‘不确定性无极限’**

霍尔丹的事后诸葛并未完全解释英国民众为何投票支持退欧，但多少说明了为何许多民众觉得维持现状行不通。再加上对于外来移民日增的担忧，如此一来，公投的意外结果就变得不是那么令人震惊了。一些人认为，外来移民增加，压低了非技术工作的薪资，同时也是导致欧洲其它地区经济增长低于平均水平的原因之一。

但如果选民反动将成为发达国家的一大共同现象，而经济放缓的新兴国家则是动荡加剧，那么高股价和低隐含波动率将很难站得住脚。

不管可控与否，变局不太可能在英国退欧就到此为止。

“不确定性没有极限--未来只有更多延绵不绝的各种担忧，”汇丰资产分配主管Fredrik Nerbrand说。

在接下来的一年中，美国、法国、德国和荷兰将进行选举。除了忙着处理银行危机，宪法改革提议也有可能迫使意大利举行改选。

从土耳其、巴西、南非、甚至俄罗斯，发展中国家普遍出现政局压力，甚至动荡。中国和日本的经济和政策不确定性已是众所皆知，而且丝毫没有比较容易解决的模样。

就连过去一周那些看似不相干的随机事件--法国巴士底日的尼斯袭击事件，美国警察枪击案，土耳其政变未遂--都关系到对于政局意外发展的日益不安焦虑。

“恐怖袭击、丑闻以及反移民情绪升温，加强了草根阶层对全球化的抵制，”花旗政治分析师Tina Fordham说，并称花旗已将共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)获胜的机率上调到35%。

“领导人面对这些难题缺乏维持稳定和秩序的政治资本、意愿和手段，这样的感觉势必会给人们的信心以及增长前景造成负面影响。”

国际货币基金组织(IMF)周二将2017年全球经济增长预期再下调0.1个百分点至3.4%，因考虑到上月英国公投出人意料地作出了退欧决定，IMF还警告称漫长且具破坏性的英国退欧谈判可能会将明年全球经济增速拖累至3%以下。

在全球经济和就业市场苦于应对人口老龄化和新科技所带来的强大压力之际，经济增长低于平均水平引发的不满情绪有可能造成一种恶性循环，进一步遏制经济活力。

麦肯锡全球研究院(McKinsey Global Institute)题为“比父辈更贫穷？”的一项研究显示，2005-2014年期间，25个发达国家约5.4亿人口中，有超过三分之二的家庭实际收入为持平或下降。

麦肯锡预计，如果工厂迅速施行自动化，那么即便经济增速恢复到历史高位，这些家庭中有40%也会再保持上述状态10年。如果低增长再持续10年，则会有多达80%的家庭遭遇收入滞涨或下降。

“这会给经济和社会造成潜在负面影响，”报告称。(完)