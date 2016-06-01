各国政府必须增加支出以摆脱“低增长陷阱”--OECD

路透巴黎6月1日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三预计，全球经济陷入了“低增长陷阱”，2016年将连续第二年维持金融危机以来的最慢增速。OECD呼吁各国政府增加支出。

OECD预计，由于企业对投资心存顾虑，消费者对支出依然谨慎，今年全球经济增长率将仅有3.0%。

OECD在半年度经济展望中称，这与去年相比并无好转，均为2009年以来最低增长，但明年经济增速可能会小幅加快至3.3%。

OECD首席经济学家曼恩(Catherine Mann)对路透表示，这样的增长水平将剥夺年轻人的工作机会，并意味着老年人得不到他们所期望的医疗和养老金福利。

“我们违背了对年轻人和老年人的诺言。因此政策制定者们需要采取行动，打破低增长陷阱，”Mann接受采访时说。

鉴于OECD国家平均增速为估算潜在增速的一半，因此要想让生活标准翻倍，就需要花70年时间，这个长度是二十年前的两倍。

Mann警告称，不要只依靠央行来提高经济增长，因为宽松货币政策的效益-风险天平已偏向后者。

因此，各国政府应加大对提振成长的项目投资，如教育和基建，许多国家利率触底，正好借机为增加支出融资。

曼恩说道：“各国央行创就的低利率大环境为各国政府开创了财政上的空间，我们认为应该好好加以利用。”

**英国退欧风险**

尽管此次OECD并没有调降其对全球经济增长预估，但称美国前景低迷。

OECD将美国今年经济增长率的预估调降至1.8%，前值为预估成长2.0%，因外需疲弱且石油和采矿业投资不足累及经济。

OECD再次警告，如果英国民众在本月的公投中选择离开欧盟，英国经济增长将急剧放缓。

鉴于公投的不确定性，OECD将2016年英国经济增长预估由此前的2.1%下调至1.7%，前提是假定民众选择留在欧盟。

OECD估计，如果英国退出欧盟，未来几年的年增长率可能降低0.5个百分点。

如果抛开英国退欧问题，欧元区经济前景则呈现好转，OECD将该地区今年经济增长预估上调至1.6%，因德国与法国经济前景好转；2月时预测为1.4%。(完)