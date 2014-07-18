综述：调查显示全球经济增长前景转黯 美英领先工业国家表现

路透7月17日 - 路透调查结果显示，全球经济增长前景略微转黯，美国和英国将领先工业化经济体表现。即便在经历数年的大规模货币刺激政策后，发达经济体的通胀率依然不高。

虽然中国经济增长在最近一季基本持稳，但该国过度上涨的房地产市场急剧修正，并引发其他连带冲击的风险，仍是全球经济面临的最大威胁。

不过在过去一周参与路透调查的全球经济预测人士普遍认为，美国、英国、日本和欧元区的央行过去增发货币并向市场注入资金导致的资产价格上扬，并没有对未来经济增长构成威胁。

受访者会有这种看法，部分应归因于他们相信，欧洲央行今年稍晚将向市场挹注上千亿欧元的廉价资金，此外他们还预期日本央行也将继续增发货币。

“这是一种风险，但如果把支撑经济复苏的刺激政策完全撤除，则结果会更糟，”美银美林的分析师Alexander Lin说。他解释了当局进一步出台刺激举措的理由，而刺激政策显然在推动资产价格上涨中扮演了最重要的角色。

只要欧元区消费通胀仍处于危险低水平，欧洲央行的政策重点就仍将放在推高通胀率之上，特别是稳定通胀率还是该央行的政策目标之一。

“我认为廉价贷款并非欧元区问题的解决之道，”Fathom金融咨询公司分析师Samuel Slama说。“向金融系统注入流动性只是危机的后遗症，并不能解决问题。”

全球经济增长率今年料将达到3.1%，与2013年基本持平，但低于4月前次调查时预估的3.4%。这部分是由于美国经济在今年初意外萎缩。

2015年全球经济增长率预计将提升至3.7%，与前次调查的预估持平。

对于美国经济将获得牵引力的期望，帮助提振了市场乐观情绪，即便最新数据并没有指向第二季有强力加速。英国料将保持增长动能。

外界均预期美联储和英国央行将在明年中期前升息。

这些经济体的失业率下降速度大大超过许多民间预测者或决策者的预期，与欧元区情况截然相反，后者失业率几乎高出一倍。

即便失业率如此之高，但西班牙和希腊等弱国的失业率水平更为震撼，这些国家四个人中就有一个以上失业者，青年人中更是半数多处于无业状态。

这样的境况无法带来薪资通胀，因太多人在竞争过少的工作岗位。即便在招聘活动强劲的美国和英国，薪资也难以跟上整体经济物价的上涨。

欲浏览调查对应图表，请点选：reut.rs/1rthsdp

通胀率一直猛升完全体现在全球资产价格上--除了巴西等发展中经济体，这些国家的经济成长率从繁荣时期快速放缓但通胀却处于央行接纳范围上端的地方。

央行发行的资金涌入了几乎所有资产品种中，将多国股市推至纪录高位，主权债、房地产和艺术品也是如此。

而正是这些印钞的央行官员们，和国际货币基金组织(IMF)和国际清算银行(BIS)的官员一道，现在对于“寻求收益”(的作法)提出警告，并表示太多资产价格涨幅过度。

不过受访的92位分析师中有半数以上认为，这没有对全球经济构成威胁。

他们认为，美国复苏步伐进一步走软、中国经济增速放缓以及欧元区通缩威胁，才是最大的三个危险因素。

新兴市场料也无法走出经济萧条。调查显示，拉美经济体增速将低于几个月前的预估，错失在美联储开始升息前积聚动能的机遇。(完)

(编译 徐文焰/石冠兰 审校 孙茉莉)

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