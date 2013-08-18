一周焦点：美联储会议记录与欧元区企业调查将帮助判断经济前景

* 欧元区PMI数据料显示经济温和走强

* 美联储会议记录将就缩减刺激政策的时间表给出线索

* 中国PMI报告或传达进一步回稳迹象

全球经济主编 魏伦

路透伦敦8月18日 - 本周一些表明过去与当前经济表现的报告，将成为评估全球经济前景的关键。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)发布的政策会议记录，有望就该央行何时将缩减超宽松刺激政策给出线索，而最新的信心指标则会有助于追踪欧元区经济复苏的势头。

欧元区在第二季结束了18个月的经济衰退，经济扩张0.3%；而8月企业调查或将显示，经济的温和复苏态势正在缓慢扩散。

除了预计欧元区综合采购经理人指数(PMI)将进一步攀升外，分析师还认为8月欧元区服务业与法国制造业PMI指数料已升逾荣枯分水岭50。

“这些PMI数据将证实我们第二季看到的行业回暖情况，”麦格理驻伦敦的策略师Daniel McCormack说。“迄今为止的所有证据都表明那一趋势已经持续到第三季。”

同样，这些证据不能说明经济出现V型复苏。首先，由于汽车生产出现季节性增加，德国建筑业活动因为天气原因转好，4-6月的经济增长情况看上去不错。意大利和西班牙经济则仍陷于衰退之中。

“由于财政紧缩措施很可能仍拖累经济增长，且金融业仍未恢复元气，经济增长在可预见的未来很有可能低于平均水平，”伦敦咨询机构Capital Economics的Jonathan Loynes说。

自欧元1999年问世以来，欧元区的年均经济增长率只有1.3%。

**解读美联储政策走向**

美国经济和以往的复苏阶段相比，表现也很差，但是美联储自5月以来一直在向市场释放出信号，表示将缩减购债措施。

唯一的问题是，美联储将于何时开始缩减资产购买措施。投资者因此将会仔细研读美联储7月30-31日央行会议记录，从中寻找有关美联储是否会最早在9月开始缩减购债的线索。

美联储是否会在9月采取行动，很大程度上将取决于在此期间出炉的数据。

盐湖城Albion Financial Group的首席分析师Jason Ware认为，经济陷入了一种“不平衡的、吃力的、低于平均水平的复苏”中，但他指出也存在一些令人鼓舞的潜在趋势。

尽管税率上调，但零售销售数据一直韧性十足；六个月就业增长均值大幅上升；房地产市场保持坚挺，尽管美联储缩减刺激措施的预期推升了抵押贷款利率。

本周出炉的美国数据以房市数据为主。分析师预计7月成屋销售上升，但新屋销售继6月跳升之后可能回落。

“我们看到房屋市场保持强势，我认为这很关键。一些数据已经显示建筑活动有所减缓，但我认为趋势不会逆转，”Ware表示。

本月，伴随着欧洲的信心改善，中国经济趋稳的信号也有助于改善全球经济前景。

汇丰中国8月制造业PMI报告或将证实，尽管该数据仍处于50以下，但中国经济正从年初的低谷回升。

活跃在中国的私募股权投资人兼基金经理柯凯思(Ken Courtis)称，对于中国所面临风险，尤其是房地产行业崩溃风险的担忧有些过度。

柯凯思指出，他对中国整体上仍抱有信心，这当然是与欧元区二线国家或印度与俄罗斯等国家相比。他曾任高盛亚洲副主席。

“如果我必须为这些国家排名的话，中国的位置会更接近榜首，”他说。(完)

(编译 徐文焰/白云/朱晓军；审校 侯向明/张涛)

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