年轻人失业可能会拖累全球经济复苏

路透伦敦4月3日 - 全球经济正在复苏，但你越年轻，失业的时间越长，你就越不可能注意到这点。

经济合作暨发展组织(OECD)上周公布的报告显示，主要发达经济体的经济温和上升，这应该会给仍在苦苦降低巨额债务的西方国家带来巨大安慰。

但考虑到欧洲依然身陷衰退之中，而且年轻人失业和长期失业率都处在很高水平，有关经济增长正在加快的迹象或许激发不了多少兴奋之情。

“更多的失业人士失去失业救济转而依靠较少的社会津贴，因此长期失业率上升加剧了贫困和不公平现象，”OECD周四称，并补充道此问题在欧洲尤为严重。

这所造成的需求枯竭，可能在经济复苏达到部分经济学家所谓的“逃脱速度”(escape velocity)之前就遭遇阻力，而决策官员也开始担忧，高失业情况持续得越久，要解决这个问题就更加困难。

美国有逾40%的失业人口超过六个月没工作，几乎是第二次世界大战后所创纪录的两倍。

即使是失业严重的西班牙周二传出登记失业人数减少的消息，反映出的状况也是凶多吉少。花旗的经济分析师称，3月登记失业人数减少，是因为失业救助的条件趋严所致。

决策官员尤其担忧，大量的年轻人找不到工作，就算经济周期反转之后，依然可能会威胁到许多经济体的社会和政治稳定性。越来越多的全球投资人也开始有相同的忧虑。

**一语中的**

最近几周越来越多的研究报告一语中的，2月意大利选举众多选民以选票表达对现有体制的不满，甚至是2011年的“阿拉伯之春”源头都和青年失业问题有关。

“全球青年失业的情况越来越严重，这不仅危及经济成长，也可能危及政治稳定和潜在的人口红利。”瑞士信贷上月的研究报告称。

“人口红利”的效应通常出现在年轻的劳动人口数目相对多于年老或者年幼者的时候--根据瑞士信贷的说法，亚洲在2000年之前的30年发展过程中，其40%的人均GDP增长可以用人口红利来解释。

但该报告还归因于当时劳动参与率很高，也就是说，当15-24岁的年龄层有越来越多人无法就业时，潜在的人口红利料将为之蒸发。

国际劳工组织数据显示，2012年全球青年失业率达12.7%--相当于7,460万人，比金融危机前的水平还要高出一个百分点作左右，全球问题至此已相当明确。

更严重的是，过去两年社会和政治最动荡的地区--中东和北非的年轻人2012年失业率超过了世界平均水平的两倍。

发达经济体和欧盟紧随其后，年轻人失业率平均为18%。

近期官方统计数据显示，超过50%的西班牙和希腊年轻人失业，意大利该比例为30%以上，为七国集团中最高。爱尔兰和葡萄牙年轻人的失业率也超过30%。

欧元区年轻人失业比例为整体失业率的两倍多，欧盟统计局数据显示，截至2011年的六年内，15至24岁年轻人有陷入贫困和遭社会排斥风险的比例在升高，凸显出没有工作和不平等之间的联系。

这两个问题都并非仅限于欧洲。上次美国年轻人失业率低于10%还是在2000年网络繁荣期，而2011年该比例达到17%。

**尼特族失业率**

许多人偏好的衡量年轻人失业状态真实水准的指标--所谓的尼特族(即不就业、不升学也不参加就业辅导)--让告急的失业数字有所降低。

因此尽管经常被引用的统计数据总是说，几乎每两个西班牙或希腊年轻人中就有一个失业，但当地高等教育的高水准人群统计显示，尼特族失业率低得多，约只有18%。

然而，瑞士信贷的人口统计暨退休金研究负责人Amlan Roy指出，为青年人创造就业机会缺乏进展意味着，谁也不敢保证那些一直在求学的人口毕业后就能找到工作。

欧盟领导人上月峰会的声明中对“青年就业计划”做出承诺，七年间将为受影响最严重的地区拨出近60亿欧元。

但由于这个金额计算下来，欧盟每名失业青年还分不到1,000欧元，因此许多人质疑计划能否成功。

“脱离职场的时间愈久，就愈难缩短技能缺口，要在职场阶梯跨前一步就愈困难。这对未来的财富及生活条件都有影响，”瑞士信贷的Roy写道。(完)

(编译 许娜/石冠兰/王冠中/李婷仪/张若琪 审校 田建华/沈以文/王洋/隋芬)

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