4月全球制造业活动基本停止增长--PMI调查

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦5月3日 - 周二公布的一份调查显示，4月全球制造业增长停滞，因价格上涨使得新订单暂停增长。
4月摩根大通/Markit全球制造业采购经理人指数(PMI)为50.1，略高于50荣枯分水岭。3月为50.6。
“最新PMI数据显示，全球制造业生产增长乏力，与过去一年情况相似，”摩根大通高管David Hensley称。
由于制造业提高价格，上个月新订单基本未增加，为2015年7月以来首见。新订单分项指数从51.4降至50.4，追平2月创下的三年低位。
全球PMI指数涵盖了美国、日本、德国、法国、英国、中国和俄罗斯等国的调查数据。(完)
(编译 许娜；审校 张明钧)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。