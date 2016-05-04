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国际财经 | 2016年 5月 4日 星期三 11:47 BJT

4月全球制造业活动基本停止增长--PMI调查

路透伦敦5月3日 - 周二公布的一份调查显示，4月全球制造业增长停滞，因价格上涨使得新订单暂停增长。

4月摩根大通/Markit全球制造业采购经理人指数(PMI)为50.1，略高于50荣枯分水岭。3月为50.6。

“最新PMI数据显示，全球制造业生产增长乏力，与过去一年情况相似，”摩根大通高管David Hensley称。

由于制造业提高价格，上个月新订单基本未增加，为2015年7月以来首见。新订单分项指数从51.4降至50.4，追平2月创下的三年低位。

全球PMI指数涵盖了美国、日本、德国、法国、英国、中国和俄罗斯等国的调查数据。(完)

(编译 许娜；审校 张明钧)

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