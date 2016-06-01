5月全球制造业活动增长停滞--PMI调查

路透伦敦6月1日 - 周三公布的一份调查显示，5月全球制造业增长停滞，因新订单几无增长，迫使制造商消化积压订单，并缩减雇员数规模。

5月摩根大通/Markit全球制造业采购经理人指数(PMI)为50，正好在50荣枯分水岭。4月为50.1。

“5月的PMI数据显示，全球制造业保持低速运转，产出、新订单和整体PMI指标都处于或略高于荣枯分水岭，”摩根大通高管David Hensley称。

在4月自2015年7月以来首次上调价格后，制造商在5月再次上调价格。不过这明显影响了对其产品的需求，因新订单分项指标下降，至仅略高于荣枯分水岭。

全球PMI指数涵盖了美国、日本、德国、法国、英国、中国和俄罗斯等国的调查数据。(完)