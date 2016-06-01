5月全球制造业活动增长停滞--PMI调查

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月1日 - 周三公布的一份调查显示，5月全球制造业增长停滞，因新订单几无增长，迫使制造商消化积压订单，并缩减雇员数规模。
5月摩根大通/Markit全球制造业采购经理人指数(PMI)为50，正好在50荣枯分水岭。4月为50.1。
“5月的PMI数据显示，全球制造业保持低速运转，产出、新订单和整体PMI指标都处于或略高于荣枯分水岭，”摩根大通高管David Hensley称。
在4月自2015年7月以来首次上调价格后，制造商在5月再次上调价格。不过这明显影响了对其产品的需求，因新订单分项指标下降，至仅略高于荣枯分水岭。
全球PMI指数涵盖了美国、日本、德国、法国、英国、中国和俄罗斯等国的调查数据。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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