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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 00:23 BJT

标题新闻：11月摩根大通/MARKIT全球制造业PMI为51.2，略低于10月触及的五个月高位51.3

采购经理人指数(PMI)

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