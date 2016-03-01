版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 2日 星期三 00:27 BJT

标题新闻：2月摩根大通/MARKIT全球制造业PMI降至50.0，1月为50.9，因新订单继续减少和企业裁员

采购经理人指数(PMI)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐