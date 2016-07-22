综述：路透调查显示英国脱欧挫伤全球经济前景 财政刺激可期

2015年2月6日，资料图为美国加州洛杉矶和长滩港口停泊的集装箱货轮。 REUTERS/Bob Riha, Jr.

路透7月21日 - 路透调查结果显示，英国公投脱欧后，分析师对全球经济前景的信心受到打击，越来越多的人认为货币政策是一支日渐衰落的力量，许多政府现在需要借债和增加支出。

对于各地政治风险的广泛担忧也在不断上升，不仅限于英国脱欧带来的影响和土耳其的未遂失败。在11月的大选之前，美国也正在进入一个不确定性高涨的时期。

最突出的担忧是，这个较为危险的阶段来得不是时候。现在央行的实力与雷曼兄弟倒闭的时候相比，不可同日而语，无力应对另一场重大的经济或金融危机。

“距离全球金融危机开始将近八年过去了，全球经济仍如此脆弱，因此，最不希望看到的就是英国脱欧公投造成的这类冲击，”汇丰银行全球首席经济学家Janet Henry写道。

“我们猜测，今后在许多国家中，财政政策可能发挥更大的作用。”

路透这些调查访问了遍及亚洲、欧洲和美洲的逾500位经济分析师，结果显示，受访者对经济成长的预估和前月相比，或者下调，或者充其量维持不变，同时多数国家的通胀预期更加低迷。

即便是美国，在就业市场火红的情况下，经济成长前景也略有下调，通胀预期的升幅也是微乎其微。

对今年全球经济成长的展望仍维持在3.0%，但2017年预估则被下调0.1个百分点至3.2%，弱于本周国际货币基金组织(IMF)预估的3.4%。

来自20国集团(G20)的财经首脑将于本周末在中国召开会议，届时他们将面对卷土重来的保护主义忧虑，而英国公投退欧和促增长政策选择日益减少的问题料也将成为主要议题。

对于主要经济体无力产生通胀的担忧，导致过去一年金融市场大幅动荡，尽管美股目前处在纪录高点附近，各地公债收益率也接近纪录低位。

对于英国、日本以及欧洲央行将进一步放宽政策的预期，已经让金融市场有所平静，且可能强化目前股市和债券价格不断走高的趋势，因为多余出来的资金总要有地方可去。

**该打开财政政策开关了？**

受访全球分析师中多数认为，有能力的发达经济体应仿效加拿大和日本近期所为，提高财政支出。

被问及未来六个月哪些国家需要实施某些形式的财政扩张举措时，大多数分析师选择了主要欧洲国家，目前这些国家中很多都在采取撙节。德国在分析师选择的名单中居首。

全球其他很多地区的经济增长预估也没什么看头。

英国经济来年将落入衰退，迫使英国央行下个月降息并再次开始购债以刺激经济增长。

日本央行预计本月稍晚放宽政策。分析师表示，日本将综合采取多种措施，再度尝试刺激疲弱的通胀。

但新兴市场经济体的表现也好不了多少。南非仍料增长疲弱且通胀居高不下，巴西明年料可摆脱衰退。

中国今年经济增速料放缓至6.5%，即政府目标区间的低端，尽管政府加大支出，而且央行料进一步放松政策，阻止经济出现更大程度地放缓。

印度是新兴市场中少有的亮点之一，该国经济成长前景稳定，而且未来几年经济增速料快于中国。(完)