路透调查: 全球经济明年表现料改善,但改善幅度轻微

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
**风险消退?**
据路透对专业分析师所作调查显示,明年全球经济会稍微平静一些.
"对市场人士及观察家来说,今年是个让人疲于奔命的一年,"Westpac资深国际分析师Huw McKay在提及2012年诸多变数时指出.
"比如欧元区的存废、美中两国政治领导层更替、衰退风险、商品价格波动以及积极的货币政策等."
至少其中部份风险已然消退.
上周对全球股市策略师所作调查显示,明年全球股市可望挺坚,因受央行额外注资之助,而亚洲股市更将领涨.
周四出炉的路透调查显示,主要政府债券收益率(殖利率)到2013年料将温和攀升,但仍须视经济实际复苏状况而定.
路透周四调查指出,尽管今年市场多数劲扬,但因担忧美国财政悬崖问题,导致全球资产经理在2012年末的股票持仓较12个月前为低,债券仓位则增多.
然而展望2013年,基金经理们表示,若财政悬崖达成协议,将促使投资人重返股市.
而受访的石油分析师对全球经济前景则抱持更为谨慎的看法.
他们认为,由于受到供过于求的压力,北海布兰特原油2013年均价料为每桶108美元,低于周三的110.04美元.
"全球经济疲势,加上中东政局紧绷引发的溢价受到侵蚀,将令油价承压,"Capital Economics分析师John Higgins及Andrew Kenningham表示.
Investec的Shaw预计,中美两国的情况会比较好.
据上周五的调查报告显示,中国制造业在12月初出现成长,而美国制造业则为4月以来表现最佳的月份,令人更加看好中美两大经济体景况有所好转.
"倘若围绕财政悬崖的问题及时获得解决,则我们普遍认为美国经济活动的动能将至少持续至2013年."
尽管奥巴马总统及掌控众议院的共和党人协商仍存在破裂的风险,但最近几天双方为达成协议均已有所让步.(完)
(编译 龚芳; 审校 张荻)
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