全球经济增长放缓 因需求下滑--摩根大通

德媒称宝马或将电动版Mini计划产地从英国改至德国
路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透伦敦9月6日电---摩根大通周四公布的调查显示,全球8月民间部门经济增长减速,因服务业小幅增长的同时,制造业需求迟滞.
摩根大通8月全球总产出指数从51.7降至51.1,但连续第37个月高於50的荣枯分水岭.
"8月全球经济仍在低速增长水平上,制造业疲软与全球市场需求迟滞是拖累产出增长的主要因素."摩根大通David Hensley称.
调查显示,新订单出现2009年7月来首次下滑.
摩根大通称,欧元区维持疲弱,美国虽普遍维持增长,但速度慢于前一个月.
摩根大通8月全球服务业指数从52.6降至52.3.
摩根大通上述指数是基於美国、日本、德国、法国、英国、中国和俄罗斯的调查数据编纂得出.(完)
--编译 程琳;审校 李军
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