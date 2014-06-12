香港《经济日报》：环球经济减速 最怕储局急退市

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
6月12日社评 -
世界银行昨调低今年全球经济预测，忧美欧与中国等前景转差。惟金融海啸后，各国对经济走势警觉提升，必要时出招力托，真正风险反而是美国储局会否过度冒进，提前加快退市。
全球经历2008年金融海啸洗礼后，各国政府与央行对经济逆风已极敏感，见硬着陆风险上升，均积极出招包括非常手段来撑经济。正因知道危机反令风险下降，全球经济三大板块，即欧、美与中国经济纵放缓，有惊但无险。
如欧洲受强欧元与通缩阴霾夹击，欧央行上周除将指标利率减0.1厘至0.15厘外，并破天荒推存款负利率，欧央行总裁德拉吉更预告会再加码放水。在欧央行出招力保下，今年欧洲经济虽好不到哪里，但亦应坏不到哪里。
至于中国，近日中央接连推微刺激、定向降准等，为经济保暖。且上月内地通胀仍低、货币信贷增速又温和，若内地经济加速下滑，中央有条件进一步放松货币，如降存款准备金率与减息等，为经济打强心针。
而美国今年首季经济虽按季跌1%，惟此很大程度受恶劣天气短期影响，外界料第二季经济增长可达3%。就算美国经济表现走样，储局亦大条道理可拖慢退市步伐，如降低每月减买债100亿美元的规模，甚至暂不减买债，以保经济与就业。
故全球经济放缓或难避免，但跌出祸来的风险应不高。最堪忧虑的，反而是美国储局会否对经济过于乐观，冒进地提前加快退市。尤其最近职位增长数据不俗、失业率又低企在6.3%的逾5年低位，或令储局鹰派更振振有词，促储局主席耶伦加快退市步伐、甚或提前收水。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
内地银行首季结售汇逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外汇规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。