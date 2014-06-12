香港《经济日报》：环球经济减速 最怕储局急退市

6月12日社评 -

世界银行昨调低今年全球经济预测，忧美欧与中国等前景转差。惟金融海啸后，各国对经济走势警觉提升，必要时出招力托，真正风险反而是美国储局会否过度冒进，提前加快退市。

全球经历2008年金融海啸洗礼后，各国政府与央行对经济逆风已极敏感，见硬着陆风险上升，均积极出招包括非常手段来撑经济。正因知道危机反令风险下降，全球经济三大板块，即欧、美与中国经济纵放缓，有惊但无险。

如欧洲受强欧元与通缩阴霾夹击，欧央行上周除将指标利率减0.1厘至0.15厘外，并破天荒推存款负利率，欧央行总裁德拉吉更预告会再加码放水。在欧央行出招力保下，今年欧洲经济虽好不到哪里，但亦应坏不到哪里。

至于中国，近日中央接连推微刺激、定向降准等，为经济保暖。且上月内地通胀仍低、货币信贷增速又温和，若内地经济加速下滑，中央有条件进一步放松货币，如降存款准备金率与减息等，为经济打强心针。

而美国今年首季经济虽按季跌1%，惟此很大程度受恶劣天气短期影响，外界料第二季经济增长可达3%。就算美国经济表现走样，储局亦大条道理可拖慢退市步伐，如降低每月减买债100亿美元的规模，甚至暂不减买债，以保经济与就业。

故全球经济放缓或难避免，但跌出祸来的风险应不高。最堪忧虑的，反而是美国储局会否对经济过于乐观，冒进地提前加快退市。尤其最近职位增长数据不俗、失业率又低企在6.3%的逾5年低位，或令储局鹰派更振振有词，促储局主席耶伦加快退市步伐、甚或提前收水。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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