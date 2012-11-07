全球经济放缓之势恐延续至年末--调查

路透11月6日电---周二公布的一份景气调查显示,10月全球经济放缓,主要受制造业萎缩拖累.

10月由摩根大通编制的全球整体产出指数(Global All-Industry Output Index)从9月的52.4回落至51.3,不过仍处於50这一荣枯分水岭上方.

"第四季伊始,全球经济增长继续低於长期趋势水平,"摩根大通全球经济协调部主管David Hensley表示.

"持续萎缩的制造业仍构成主要拖累,而规模更大的服务业增长保持低迷."

10月全球服务业指数亦从9月的53.8降至52.1,不过仍表明服务业连续第39个月扩张.

"尽管产出和新订单增长双双失去动能,但企业仍受到了很大的鼓舞,在过去三个月里这是第二个月增加雇聘,"Hensley称.

摩根大通称,欧元区仍构成了全球服务业的最大拖累,周二稍早公布的数据确认了欧元区最大的几个成员国的经济大幅下行.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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