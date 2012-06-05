全球经济表现低迷 企业和投资者转攻为守

路透纽约6月4日电---由於担心欧洲债务危机将令全球经济陷入深渊,企业纷纷推迟筹资计划并取消交易,投资者则转向现金或其它安全资产以求避险.

规避风险的心态如此高涨,以至於两年期德国公债收益率竟然降至负值,意味着投资者极度担心在其它市场中的损失,以至于宁愿贴钱也要持有德国公债.股市和大宗商品也遭重挫.

在美国,以及包括中国,巴西和印度在内的主要新兴经济体,形势都日趋黯淡,大企业愿意新雇员工实在是勇敢之举.美国5月就业岗位增幅为一年来最小.

"目前全球经济正在严重恶化.形势极度不稳.市场受恐惧推动,选择要比以前更加困难,"帮助DoubleLine Capital管理350亿美元资产的Gregory Whiteley认为.

最可怕的一点在於:人们越是寻求避险,形势就可能变得越糟.经济放缓将会令美国和日本政府的财政恶化,因税收来源枯竭,同时让西班牙,爱尔兰和意大利这些负债累累的欧洲国家经济体凭借自身经济成长恢复健康几乎是不可能的事.

若经济活动放缓的程度相当大,全球可能有大片地区重回衰退,那将是距雷曼兄弟垮台引发全球金融危机,并让许多国家濒临危境後不到四年内的二度衰退.

当前由於发达国家的利率接近于零且预算压力极大,刺激支出的空间或意愿都不大,因此各政府和央行可以提供的帮助不大.

**欧洲高风险**

目前最让人忧心的要属欧洲问题.如果希腊6月17日选举後离开欧元区,许多人担心可能引发西班牙银行挤兑,全球信贷冻结,或许甚至导致欧元终结.

七大工业国集团(G7)的财经首脑将於周二召开紧急会议,讨论欧元区债务危机问题.部分分析师认为这是试图施压德国同意支持欧洲的银行业并刺激该区域的经济.

"最让人忧心的其实只有一个单词--扩散."Baker Avenue资产管理公司投资长King Lip称.他并表示已将客户的欧洲曝险削减至10%-15%,约是通常的一半.

"如果希腊发生什麽事,可能引发整个欧洲信贷冻结,而且大家担心欧洲的情况也将发生在大西洋的另一边."

欧洲官员正在研拟提案,包括德国推动更紧密的欧洲财政联盟,但那些提案要到位恐怕需要几个月、甚至几年.而那些持有资金者--无论是在某家西班牙的银行有点小积蓄的存款人,还是曝险数以十亿美元计的大型基金--都要求几天内就得拿出行动.

市场中许多人为此感到担忧.

如果希腊退出欧元区,"欧洲人将需采取非常行动来避免事态扩散,万一危机蔓延,爱尔兰、西班牙和葡萄牙可能很快被击倒."摩根士丹利外汇研究主管Gabriel de Kock称."如果做出错误的决定,是无法重新来过的.过去两年欧洲曾犯下许多错误."

**公司表示"没有交易"**

上述恐慌令股市备受打压,抹去道琼工业指数年内升幅,而欧洲股市则触及五个月低点,自3月峰值已回吐约15%,香港股市周一也跌至2012年最低.

另一个悲观信号是:商品价格暴跌,表明中国及其他地区制造商和建筑公司需求的强劲强度着实令人担忧.布兰特7月原油期货周一触及16个月低位的每桶95.63美元,自3月初2008年後之後高位128.40美元跌逾30美元.同时,铜价触及今年以来低点.

投资者转而把资金投入最高信用等级的政府公债,包括美国、德国和英国的债券.这使得10年期美国公债收益率上周末触及1.50%下方的纪录低位.

这对一些小国造成问题,比如瑞士和丹麦,随着大额资金推升其货币汇率,他们担心本国出口商品竞争力减弱.

在远离欧洲的其他国家,公司也都在延迟交易.周一,澳洲托盘供应商Brambles(BXB.AX)取消出售信息管理业务,因获得的出价偏低.上周亚洲至少有五宗大型的首次公开发行(IPO)被推迟.

"金融市场过去几周当然受到抑制,"一位驻纽约的资深私募基金高层称."欧洲的情况令人们感到恐慌.我认为人们看不到最终将如何收场,除非一切略见平息,否则仍将非常困难."

另一位华尔街交易员补充道,"摩根大通问题,西班牙和希腊问题,Facebook的IPO问题,以及美国经济放缓,中国经济放缓...太多的红色信号出现,人们很容易倾向暂停."

越来越多的亚洲小型对冲基金缴械投降,因为它们难以吸引到投资者资金.路透获得的文件显示,前雷曼兄弟交易员Allan Bedwick将关闭其位於亚洲的1.2亿美元全球宏观对冲基金,该基金成立两年半来一直难以扩大资金规模.

全球公司融资难度也在加大,股市、债市和贷款市场的高融资成本已令人望而却步,只有信用质量最佳的企业能在其中筹集资金.

据IFR数据,美国投资级债券市场成交量第一季为2,848亿美元,而4月和5月总量降至1,187亿美元.

如果事态继续恶化,那麽新兴市场将尤其受到严重影响.O1 Properties推迟了赴伦敦上市的计划,称市场不确定性使得投资者不愿投资IPO和新兴市场.

汤森路透数据显示,全球范围内,今年迄今通过股市上市筹集的资金较上年同期降低46%.

**信心脆弱**

在此背景下,美国企业不愿增加人手也并不令人意外.美国经济5月新增6.9万个工作岗位,为一年来最差,而失业率也上升.

即便第一季增长率放缓至1.9%,美国经济仍然强於许多处於衰退边缘或已经陷入衰退的欧洲国家.

有人称,这意味着仍存在希望.

克莱斯勒执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)表示,"每次我和其他执行长聊天,他们不一定也生产汽车,都没有看到美国经济出现停滞的迹象."

但就业前景仍然暗淡.对美国大选的忧虑是另一个原因,特别是明年拟议中的增税和减支举措可能令美国经济陷入衰退,除非政治人物能够令美国摆脱市场所谓的"财政悬崖".

**央行施以援手?**

过去几年市场掉头向下时,各国央行已施以援手,首先是调降利率至纪录低位,随後向金融体系挹注大量资金.

但他们能否故伎重演并不清楚.欧洲央行(ECB)在今年稍早通过向欧洲银行业提供逾1万亿(兆)廉价贷款,暂时稳定了市场,但本周不大可能采取新举措.

投资者开始预料,美国联邦储备委员会(FED)在6月底开会时将采取更多行动.美联储已通过购买公债和抵押债券向金融体系注入超过2万亿美元流动性.

但并非所有人都认为,挹注更多资金会有效解决问题.

"美联储总是说其拥有一系列应对工具,但事实是,他们的手段不多,"DoubleLine Capital的Whiteley表示."美联储可买入债券,但仅此而已.且我不清楚此举是否会对美国经济产生明显影响."

这使得部分投资者期望中国出手拯救世界,像2009年那样再度推出4万亿人民币刺激计划.

但他们可能会感到失望.

随着中国经济放缓,一些分析师担忧中国政府将难以承受更多举债.

"不仅是政策空间缩小,而且中国政府出台大规模刺激计划的意愿也在下滑,"Capital Economics驻伦敦的中国分析师Qinwei Wang指出.

也许从纽约基金公司Carret Asset Management董事总经理Donald Gimbel等资深投资者的做法,可以更清楚地了解人们是多么担忧.

欧洲忧虑已促使他在今年头五个月增加16亿美元管理资产中的现金持仓,现金占比从2%激增至5月份的15%左右,为2008年以来的最高水平.

现年70岁的Gimbel说,要是在过去,他早就已开始动用所有现金买进股市中的廉价股票了.但他说,这次他准备等待欧洲出现进展的明确信号,然後再重新入场.

"现在我比20年前更有耐心,"他说."如果你准备进场抄底,只会使自己损失惨重."(完)

--编译 郑茵/张若琪/石冠兰/张荻/肖群英;审校 张涛/徐文焰

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