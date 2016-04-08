WTO将2016年全球贸易增长预估从3.9%下调至2.8%

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透日内瓦4月7日 - 世界贸易组织(WTO)周四表示，今年全球贸易将增长2.8%，低于前次预估的增长3.9%。
WTO预计2017年全球贸易增长3.6%，六年来首次超过3.0%。这些预估是基于2016年和2017年经济分别增长2.4%和2.7%。
过去五年，WTO经常下修贸易增长预估，因对经济复苏的预期过于乐观。自从金融危机以来，贸易增长与全球经济增长基本一致，而危机前贸易增长是经济增长的两倍。
WTO最新预估面临的风险多半仍为下行，包括中国经济放缓程度大幅高于预期，金融市场动荡情况恶化，外债高企的国家可能受到汇率大幅波动冲击。
“但也有一些有限的上行潜力，如果当前的货币政策成功提振欧元区，”WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)在记者会上说。
2015年全球商品贸易增长2.8%，但全球商品出口额下滑13.5%，因美元升值和大宗商品价格重挫，对所有地区的出口额都产生打压。
服务出口额亦下降6.4%，也受到大宗商品价格下跌的影响。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。