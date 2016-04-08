WTO将2016年全球贸易增长预估从3.9%下调至2.8%

路透日内瓦4月7日 - 世界贸易组织(WTO)周四表示，今年全球贸易将增长2.8%，低于前次预估的增长3.9%。

WTO预计2017年全球贸易增长3.6%，六年来首次超过3.0%。这些预估是基于2016年和2017年经济分别增长2.4%和2.7%。

过去五年，WTO经常下修贸易增长预估，因对经济复苏的预期过于乐观。自从金融危机以来，贸易增长与全球经济增长基本一致，而危机前贸易增长是经济增长的两倍。

WTO最新预估面临的风险多半仍为下行，包括中国经济放缓程度大幅高于预期，金融市场动荡情况恶化，外债高企的国家可能受到汇率大幅波动冲击。

“但也有一些有限的上行潜力，如果当前的货币政策成功提振欧元区，”WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)在记者会上说。

2015年全球商品贸易增长2.8%，但全球商品出口额下滑13.5%，因美元升值和大宗商品价格重挫，对所有地区的出口额都产生打压。

服务出口额亦下降6.4%，也受到大宗商品价格下跌的影响。(完)