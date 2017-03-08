全球不均衡现象仍高于乐见的水准--IMF副总裁古泽满宏

路透东京3月8日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏周三指出，一些大国存在不均衡的问题，给全球经济带来风险，且可能破坏金融市场。

“我们已见证持续的失衡。尽管自(全球金融)危机以来，不均衡状况已缩小，但仍高于合意的水准。”古泽满宏说。

他在IMF于东京就“国际货币制度于亚洲”主办的研讨会说，经常帐存在赤字的国家与有盈余的国家需合作，解决这类失衡现象。(完)