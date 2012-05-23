全球经济情势疲弱 大宗商品价格或将续跌20%

调查：日央行进一步刺激的前景减弱 市场对下个政策动向看法分歧
路透东京2月21日 - 一项路透调查显示，日本采取更多货币刺激的可能性在减低，分析师对日本央行的下个政策行动看法大致分歧，最新的调查暗示市场对央行宽松周期的预期可能到了转折点。
* 基金经理减持商品,转持现金
* 铜及布兰特原油或将续跌20%
* 金价承压,但部份大型基金保持镇定
路透伦敦5月22日电---大宗商品价格已然大举跌离今年首季所创高位,但在全球经济景况仍旧疲弱之际,金属及原油等大宗商品价格或将进一步下滑.
希腊违约的可能性,加上身为原物料消费大国的中国经济成长步履蹒跚,为大宗商品酝酿不利的环境;而商品价格走势则与全球需求息息相关.即使是向来被当作避险工具的黄金,也丧失了部份魅力.
部份基金经理预计,在未来几个月内,主要商品价格会再下跌20%,甚或出现更大的跌幅.
"在当前市场环境下,我不想当英雄,目前市场充斥紧张情绪且成交量能低落,"掌管London & Capital规模达2.8亿美元全球商品基金的Pau Morilla-Giner表示.
综观商品市场的表现惨不忍睹.汤森路透/Jefferies商品研究局(CRB)指数.CRB上周触及2010年10月以来最低位.
美国上周数据显示,对冲基金及其他大型投机客已经大砍石油多仓,降至2010年底以来最低水位,黄金多仓亦降至2008年12月以来最低水准.
铜为身为商品消费大国中国的需求指标,表现备受各界瞩目;由於中国经济成长减缓,市场愈发担忧铜的需求状况.
Morilla-Giner表示,铜价跌幅可能深达20%;而Capital Economics首席全球分析师Julian Jessop则预计,今年底铜价可能收在每吨6,000美元,跌幅达22%.
布兰特原油自3月初以来大跌16%,Lombard Odier Investment Managers的基金经理Michael Hulme预计,未来三到六个月内,油价会再跌个17%,至每桶90美元上下.
金价去年9月在每盎司1,920.30美元纪录高位触顶後,走势即与股票等风险性资产同步.现货金价较去年高点每盎司1,576美元下挫约18%.
然而,部份大型基金则保持冷静.
"黄金是个保险,对国家来说,主要是对其所持有大量全球黄金储备所作的保险,"谘询机构MacroMoves主管Sonny Tahiliani指出.
London & Capital的Morilla-Giner准备在每盎司1,500美元以下敲进黄金,预计美联储若进一步量化宽松则可望提振金价.其他一些主管也认为,政府刺激措施的可能性在某个阶段将提振整体商品价格.
"不论是中国或欧洲、日本、巴西或美国,一国或多国甚或联手干预的可能性都很高," TEAM Financial资产管理公司的James Dailey表示.(完)
--编译 龚芳;审校 吴云凌
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