全球政策焦点从财政紧缩转向成长

* 全球政策焦点从撙节转向成长

* 欧洲首当其冲,法国第二轮大选考验民众情绪

* 美国第一季GDP增长放缓引发疑虑,4月新增就业料再度低於均值

* 但11月大选前,美国财政政策料不会调整

* 美联储再度对快速财政紧缩和货币政策的局限性发出警告

路透华盛顿4月29日电---美国的经济增长趋於疲软,欧洲经济滑坡持续加深,英国已再度陷入衰退,这些因素加剧了对削减预算赤字的努力恐怕做得过火的忧虑.

财政撙节措施过去两年在欧洲和美国一直广受推崇,这一潮流目前似乎正在转变.

在欧洲,法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)已拟定一份增长计划,他有望在本周日举行的法国第二轮总统大选中胜出.意大利总理蒙堤在推进严厉的预算改革之後,正呼吁欧盟(EU)支持一份经济成长计划.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉期望,欧洲出台一份"增长协议"作为其财政协议的补充,这一问题可能在周四德拉吉每月例行的记者会上被提出.

即便是德国也在调整言论基调.德国副财长Thomas Steffen在上周的一次会议上表示,"我们并不是(财政)整顿的死硬派."在荷兰政府由於缩减预算问题而下台後,德国很快失去了支持其严厉财政政策立场的盟友.

在美国也是一样,初步迹象显示,有关财政问题的争论重点即将发生变化.

"严苛的撙节举措曾风行一时,推动(美国)茶党在2010年取得一面倒的胜利,并成为欧洲的主要药方."Potomac Research Group政治经济分析师Greg Valliere指出.

"现在欧美对於撙节政策的热情都有些消退."

分析师指出,美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)决定不支持众议院通过的严厉预算案,该预算将在去年8月经过艰难谈判才达成一致的水平之上,继续加大国内支出缩减的力度.

一项新的调查暗示,外界对於茶党的支持度降低,该党派是大幅度缩减预算的推动力量.ABC News与华盛顿邮报在4月15日进行调查表明,有净23个百分点的美国人表示,他们对茶党的了解越多,就越不喜欢它.茶党支持度已从去年9月的47%降至41%.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克上周就大幅财政紧缩的风险发出了迄今最为严厉的警告.有多项减税政策将在今年底到期,届时预算削减也会开始,将从经济中抽出5,000亿美元资金.分析师称,这将导致经济增长率下降3至5个百分点,并拖累经济回到衰退.

"我认为美联储绝对不可能拥有任何能力,来抵消对经济的这种影响,"贝南克指出.

尽管现在就说美国预算争论将如何影响到11月的大选还为时过早,但分析师认为,欧洲和美国都逐渐明白,预算整顿过於激进最终可能破坏削减债务的目标.

投资者也可能愿意给政府更大的回旋余地.

"政界人士担心,放松财政约束可能在市场中引起负面反应.但我们现在面对的却是相反的局面."瑞银投资研究的分析师Martin Lueck表示.

"如果一方面有支持成长的实际可行立场,另一方面进行财政整顿,那麽就容易被接受,"他说.

**逃离陷阱**

曾经担任债券巨擘太平洋投资管理公司(PIMCO)总经理、现任职於Global Interdependence Center智库的Paul McCulley表示,债务沉重的西方国家正全速跌入流动性陷阱之中.家庭、企业及政府均同时在去杠杆化,吸光所有的经济成长动力,并令预算日益恶化.

他认为,不论央行倾助多少资金来压低利率并缓解去杠杆化,也不足以在政府减支之际遏止这个恶性循环.

"在流动性陷阱中,撙节政策没有效果,就像是在节食菜单放进抑制食慾的药.财政撙节主张者所开出的药方就是节食.

John Maynard把这称之为俭约经济的自相矛盾之论--通过偿还债务和节省支出来控制预算,但成长变弱,而且预算赤字及债务水平更加恶化.

McCulley称,要解决这个问题,需各国政府增加支出,同时由央行买入公债予以支持.这将经由通货膨胀刺激经济,重振需求并避免萧条,反过来将令政府债务得到偿还.

美国经济还没有达到会使赤字日益恶化的程度.但第一季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.2%,增速慢於去年第四季的成长3.0%.第二季是否会继续上演经济放缓,将在4月就业数据中有所揭示.

分析师预计,4月非农就业岗位增加17万个,高於3月的增加12万个,低於12月至2月24.6万个的月均增幅.不过该数据可能受到了季节性因素和暖冬天气压低.

周二将出炉的美国供应管理协会(ISM)制造业指数和国内汽车总销量年率料显示经济成长企稳,从而支撑美联储对於美国经济正在逐步变强的观点.(完)

--编译 肖群英/徐文焰/李婷仪/王翔琼;审校 张荻/张涛/程琳

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